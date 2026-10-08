Lunátikko 90s desvela sus horarios oficiales y agota entradas en Albacete

Cartel del festival. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha dado a conocer los horarios oficiales del Festival Lunátikko 90s, que se celebrará el sábado 17 de octubre en el Recinto Ferial de Albacete con entradas ya agotadas.

La programación comenzará a las 16.00 horas y se distribuirá en dos escenarios, con actuaciones de referentes nacionales e internacionales del dance y sesiones dedicadas a la música que marcó las discotecas albaceteñas de los años noventa.

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha puesto en valor la contribución de esta cita a la oferta de ocio musical de Albacete y su capacidad para reunir a distintas generaciones en torno a una experiencia compartida. También, ha señalado que "el festival permitirá recuperar una parte de la historia musical de la ciudad a través de los profesionales y los sonidos que acompañaron a toda una generación".

Bajo el lema 'Toda una vida en un día', Lunátikko 90s ofrecerá más de ocho horas de programación con nombres como Kate Ryan, Tina Cousins, ICE MC, Sylver y Netzwerk. A las actuaciones internacionales se sumarán Dream Team, DJ Neil y las intervenciones de Raúl Antón y Vizcaino, junto a los DJ que completan el cartel.

El escenario principal iniciará su actividad a las 16.00 horas con Javi MtM y Yeyo 4u, cuya sesión se prolongará hasta las 16.30 horas. A continuación, Chus S.O.S. y efe+efe tomarán el relevo hasta las 17.00 horas, momento en el que comenzará Dream Team, con una sesión de dos horas y veinticinco minutos, hasta las 19.25 horas.

Tina Cousins abrirá el bloque de actuaciones internacionales a las 19.30 horas, con una intervención que finalizará a las 19.50 horas. Después llegará el turno de Raúl Antón y Vizcaino, hasta las 20.50 horas, seguido de ICE MC, que actuará de 20.50 a 21.10 horas.

Javi MtM y Yeyo 4u regresarán al escenario de 21.10 a 21.30 horas, antes de la actuación de Netzwerk, prevista de 21.30 a 21.50 horas. Ambos DJ volverán a intervenir hasta las 22.10 horas, cuando comenzará el directo de Kate Ryan, que se prolongará hasta las 22.30 horas, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La programación continuará con Raúl C, de 22.30 a 22.45 horas, y Sylver, de 22.45 a 23.05 horas. DJ Neil será el encargado de cerrar la actividad del escenario principal, con una sesión que comenzará a las 23.10 y finalizará a las 00.30 horas.

El segundo escenario, denominado Roxy-Guitar Club, estará ubicado en el Templete del Recinto Ferial y rendirá homenaje a las salas y discotecas que marcaron la vida nocturna de Albacete y su provincia. Este espacio recuperará el sonido de los años noventa de la mano de DJ vinculados a aquella época, incorporando al festival una programación con una especial conexión con el público local.

Modesto Colorado abrirá las sesiones del Templete de 17.00 a 18.00 horas. Le seguirán Alfred DJ, de 18.00 a 19.00 horas, y Mariahdjay, de 19.00 a 20.15 horas. Raúl C continuará de 20.15 a 21.30 horas, mientras que efe+efe actuará de 21.30 a 22.45 horas.

La recta final de este escenario contará con Chus S.O.S., desde las 22.45 hasta las 00.00 horas, y con Javi MtM, que asumirá la última sesión desde medianoche hasta el cierre.