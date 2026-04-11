Este lunes se abre la inscripción para visitar el castillo de Maqueda

Castillo de Maqueda. - DIPUTACIÓN

TOLEDO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, 13 de abril, se abre el plazo de inscripción para visitar el castillo de La Vela, en la localidad de Maqueda, dentro de la comarca de Torrijos.

Esta visita se encuadra en el programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias' de la Diputación de Toledo, una iniciativa que busca poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la provincia a través de propuestas singulares.

La jornada tendrá lugar el sábado 18 de abril y se desarrollará en dos pases, uno de mañana y otro de tarde, con un aforo máximo de 150 personas en cada turno, informa la Institución provincial.

El primer pase comenzará a las 11.00 horas con una visita teatralizada por el centro histórico de la villa, a cargo de la Compañía de Teatro Atenea de Mora.

Esta propuesta permitirá a los asistentes conocer la historia y el legado de Maqueda de una forma dinámica, con la colaboración del Obrador Ruiz Benayas,de la misma localidad, que mostrará uno de los oficios tradicionales más representativos del municipio.

El recorrido finalizará en el castillo, donde los jardines exteriores acogerán una degustación de vermut ofrecida por Bodegas Garva de Toledo.

La experiencia gastronómica se completará con un maridaje preparado por el complejo Luna Jamaica de Polán y estará acompañada por la música en directo de la Asociación Momentum String de Toledo, creando un ambiente que combina cultura, tradición y disfrute sensorial.

El segundo pase comenzará a las 17.00 horas y seguirá un desarrollo similar, con finalización prevista en torno a las 20.00 horas.

LAS INSCRIPCIONES SE ABREN EL LUNES 13 DE ABRIL

Las personas interesadas en participar deberán formalizar su inscripción a partir de las 10.00 horas del 13 de abril a través del formulario disponible en la web www.turismoprovinciatoledo.es.

Cada solicitante podrá reservar un máximo de dos plazas y deberá facilitar sus datos de contacto.

La confirmación de asistencia se realizará por orden de inscripción y se comunicará telefónicamente, indicando además el punto de encuentro, al que será necesario acudir con al menos diez minutos de antelación.

Las plazas son limitadas y, una vez completadas tanto las disponibles como la lista de espera, se cerrará automáticamente el proceso de inscripción.

Esta actividad está dirigida exclusivamente a mayores de 18 años.