Este lunes inicia su actividad el Centro de Salud Zona 3 de Albacete capital

El jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page, presenta la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2026-2030.
DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 11:38
ALBACETE 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Salud Zona 3 de Albacete capital iniciará su actividad el próximo lunes, 9 de marzo, una vez finalizadas las obras y las tareas de equipamiento.

Así lo ha anunciado este viernes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en Tarazona de la Mancha (Albacete) donde ha presentado la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2026-2030.

El Centro de Salud Zona 3 de Albacete se trata de una infraestructura con más de 1.800 metros construidos en tres plantas.

Es un centro muy "esperado" y "muy importante" para ese área de salud, ha admitido el presidente regional durante su intervención.

