Lupiana, escenario del rodaje de 'La Celestina', protagonizará el cupón de la ONCE del 24 de agosto

Lupiana, escenario del rodaje de 'La Celestina', protagoniza el cupón del domingo, 24 de agosto, perteneciente a la serie 'Pueblos de película. - ADRIAN LOEJ

GUADALAJARA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Lupiana (Guadalajara), escenario del rodaje de 'La Celestina', protagonizará el cupón de la ONCE del próximo domingo, 24 de agosto, perteneciente a la serie 'Pueblos de película', con una tirada de 5 millones y medio de cupones ilustrada por el Real Monasterio Jerónimo de San Bartolomé de la localidad alcarreña.

Así lo han anunciado durante su presentación el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega; el director provincial de la ONCE, Francisco Marfil, y la alcaldesa del municipio, Blanca del Río, según ha informado la ONCE en nota de prensa.

En la presentación del cupón, el presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha destacado y agradecido el trabajo de la ONCE por "dos motivos, primero porque trabaja por las personas con discapacidad y, por otro lado, porque con este cupón pone en valor el patrimonio de la provincia de Guadalajara" mostrando "un edificio emblemático que es uno de los estandartes patrimoniales de nuestra provincia".

La alcaldesa de Lupiana, Blanca del Río, ha agradecido a la ONCE la elección de ese edificio para ilustrar un cupón, señalando que "es una de las joyas arquitectónicas de la provincia de Guadalajara" y recordando que es el Monasterio de Lupiana es una construcción renacentista del siglo XIV que está declarado Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural.

De su lado, el responsable territorial de la ONCE ha explicado que la inclusión del Monasterio de Lupiana como imagen de un cupón de la colección "Pueblos de Película" ha sido posible por la colaboración de la alcaldesa del municipio y ha recordado algunos de los rodajes realizados en sus instalaciones, como la serie 'La Promesa' o la película 'La Celestina', protagonizada por Penélope Cruz y Juan Diego Botto.

Francisco Marfil ha ofrecido datos que muestran el compromiso institucional de la ONCE con "el empleo para personas con discapacidad, con la igualdad y con los servicios sociales para personas con discapacidad visual".

Según ha indicado, el 60% de la plantilla actual del Grupo Social ONCE son personas con discapacidad y más del 40% de la plantilla son mujeres y toda esta labor "es posible gracias al esfuerzo y la tremenda generosidad de la población que compra sus cupones".

Lupiana es una de las localidades en las que se rodó 'La Celestina', película de Gerardo Vera, una adaptación cinematográfica del clásico del siglo XV, escrito por Fernando de Rojas.

Terele Pávez, Juan Diego Botto y Penélope Cruz son los protagonistas de esta película que cuenta también con la participación de Maribel Verdú, Jordi Mollà, Nancho Novo, Candela Peña, Nathalie Seseña, entre otros.

El rodaje tuvo lugar en el Monasterio de Lupiana, el primero que levantó la Orden Jerónima en España.