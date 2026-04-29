Luz verde a la clasificación de ofertas para seis establecimientos hosteleros en el Casco Histórico de Toledo

El portavoz municipal, Juan José Alcalde. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha dado luz verde a la clasificación de ofertas para la explotación de seis establecimientos hosteleros en el Casco Histórico de la ciudad, que tenían un presupuesto base de licitación de 886.000 euros y un periodo de duración de 60 meses.

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, en rueda de prensa, ha señalado que se han tenido en cuenta as ofertas "más ventajosas para el Ayuntamiento".

En concreto, para la terraza anexa al edificio de Caracena, la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento ha sido la presentada por 'Terraza Caracena SL'; para la ubicada en el Corralillo de San Miguel, ha sido la oferta presentada por 'Delfin Taller del Moro restaurante SL'; y para la zona verde de la avenida del Madroño, la presentada por Jadaca Eventos SL.

En cuanto a la zona verde ubicada en el paseo del Miradero, la oferta más ventajosa es la presentada por la empresa 'Cinco Notas SL'; la quinta, la de la zona verde del paseo de Recaredo ha sido la empresa 'Hostol Servicios Turísticos SL'; y por último, el establecimiento ubicado en el parque del Crucero, la oferta más ventajosa es la presentada por la empresa 'Kiosco Salto del Caballo SL'.

De otro lado, Alcalde ha anunciado la aprobación técnica del proyecto básico de instalación de climatización en diferentes dependencias del CEIP 'Gómez Manrique', por un importe de 176.832 euros, siendo este el segundo centro en el que se aprueba esta climatización, tras la acometida en el 'Alfonso VI'.

DANI MARTÍN Y NIÑA POLACA

El área de Gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio ha aprobado el inicio del expediente para la realización de un concierto a cargo de Dani Martín, el día 5 de junio, en el Recinto Ferial de La Peraleda, por un importe de 48.400 euros.

A su vez, este área ha aprobado también el concierto a cargo del grupo Niña Polaca para el 20 de junio en el Recinto Ferial de Santa María de Benquerencia, por un importe de 42.350 euros.

En cuanto a los acuerdos del área del Gobierno de Servicios Sociales, Educación y Familia, se ha adjudicado el contrato de la gestión y ejecución del servicio 'Corresponsables en casa y acompañados' por importe base de 45.500 euros con una duración del contrato de siete meses. También se ha aprobado el contrato de colaboración entre el Ayuntamiento de Toledo y Cruz Roja Española por un importe de 18.000 euros.

En relación al área de Gobierno de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento, se ha tomado en conocimiento el acta de replanteo de las obras para la conexión de la movilidad con la otra ribera del Valle-Polvorines, una obra que ha durado cuatro meses, con un importe de 517.670,45 euros.

También se toma en conocimiento la finalización de las obras de recuperación y reducción del riesgo de inundación de la ribera del Tajo en la zona este de la ciudad de Toledo. Una obra que ha durado 9 meses y que ha contado con un importe de 2.456.489,29 euros.

ASUNTOS DE URGENCIA

Por último, en el apartado de urgencia, se aprueban tres acuerdos, por un lado, se da luz verde al tercer encuentro de 'Toledo Somos Familia', en el marco de la celebración del Día Internacional de la Familia 2026, que se celebrará el 18 de mayo, con un presupuesto de 15.525 euros.

También, se autoriza la programación de talleres para mayores en los centros de Santa María Benquerencia, San Antón y Santa Bárbara para el ejercicio 2026 por un importe de 85.935 euros.

Igualmente, se ha dado el visto bueno al inicio del expediente para la licitación del contrato para la ejecución de los trabajos consistentes en la realización de un espectáculo de monólogos denominado 'Mentes Peligrosas' en Toledo el día 31 de mayo, con motivo de la fiestas del Corpus Christi, desarrollado en el recinto ferial de Santa María Benquerencia por importe de 24.200 euros.