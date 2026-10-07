Luz verde a las obras de mejora de seguridad vial en la intersección del Circo Romano y el Cristo de la Vega en Toledo

El portavoz del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde - AYTO TOLEDO

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha informado sobre los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local celebrada este miércoles, entre los que se encuentra la aprobación del acta de replanteo de las obras comprendidas en el proyecto técnico de mejora se seguridad vial y peatonal en la intersección del Circo Romano con el Cristo de la Vega.

Asimismo, se han aprobado otros asuntos como la prórroga del contrato de mantenimiento integral de las escaleras mecánicas y ascensores de los remontes peatonales de Recaredo y Safont de la ciudad de Toledo, ha informado el Ayuntamento en nota de prensa.

También se adjudica el contrato correspondiente al suministro de maquinaria para el cementerio municipal de Toledo dividido en dos lotes. El que hoy se ha adjudicado corresponde al lote 1 que consiste en un tractor articulado Agrícola El Prado SL por un importe de 23.17,50 euros.

Por otro lado, se acepta el acuerdo de clasificación de ofertas correspondiente a la contratación del servicio de conservación y mantenimiento de áreas infantiles, biosaludables y caninas del ayuntamiento de Toledo, siendo la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento la presentada por la empresa Actua Servicios y Medioambiente SL. Un contrato que cuenta con un presupuesto base de licitación de 357.602,30 euros y una duración de 24 meses.

En el área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se ha autorizado el servicio a diversas operadoras aplicaciones móviles en calidad de plataformas de servicio de pago de la tasa por estacionamiento de vehículos en zonas sometidas al estacionamiento regulado a Mutuamad Digital, a través de la plataforma El Parking; Dorniear, a través de la plataforma Telepark, Parkinglibre Sistemas de Reserva SL, a través de la aplicación Waylet; y Mowiz, a través de la aplicación Mowiz.

Además, se prorroga el contrato relativo a la instalación, organización, gestión y explotación de una feria infantil en el paseo de Recaredo para las Navidades 2026-2027 por un importe de 8.000 euros; así como el inicio del expediente para la contratación de los trabajos consistentes en la realización de un concierto a cargo de la orquesta Vulkano el 1 de enero de 2027 por un presupuesto base de licitación de 25.410 euros.

Por último, en el área de gobierno de Servicios Sociales, Educación y Familia, se aprueba el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Toledo y la asociación Inserta Empleo para el desarrollo de actividades que favorezcan la inclusión laboral de personas con discapacidad.