Madre de niña atacada por perro en Talavera pide a la gente que siga rezando: "El domingo se nos paró la vida"

Trasladan al hospital a un menor de 3 años tras caerse a un pozo de 15 metros en Turleque (Toledo) - JCCM

TOLEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Esther Zamora, la madre de la niña de 22 meses que el pasado domingo fue atacada por un perro lobo americano en Talavera de la Reina y que se encuentra ingresada en el Hospital Universitario de Toledo, ha pedido a la gente que "no se canse de rezar" porque la pequeña Blanca todavía "tiene mucho camino por delante".

"Necesitamos todas las oraciones", ha insistido esta madre en una entrevista en la Cadena Cope recogida por Europa Press. Esther ha asegurado que si "no fuese por las oraciones" esto "sería insostenible". De este modo, esta madre ha pedido a la gente "un avemaría por Blanca", para que se produzca "el milagro".

Esther ha relatado que lo vivido el domingo "está siendo una pesadilla". "El domingo se nos paró la vida", admite esta madre, que afirma que la pequeña Blanca llegó "muy crítica" al hospital. "Los médicos nos dijeron que estuviésemos preparados para lo peor porque no conseguían estabilizarla".

La pequeña se encuentra intubadada y sedada porque, según ha contado la madre, los médicos "no quieren que desperdicie ningún recurso en poder controlar el sistema nervioso". "Prefieren que todos los esfuerzos los centre en regenerar sus órganos internos que tienen algunos dañados", ha afirmado la madre, quien destaca que la infección también es una cosa que preocupa a los facultativos.

Tras agradecer que toda la ciudad de Talavera se esté volcando con Blanca, ha recalcado que lo sucedido el domingo fue "un accidente". La familia ahora mismo está centrada en la recuperación de la pequeña y advierte de que "lo demás ya se verá". "Ahora mismo lo importante es que ella salga de esta situación pronto y que pueda volver a casa con sus hermanos y que esta pesadilla acabe pronto", asevera.

LA FAMILIA PIDE REZAR POR ELLA

La familia, en un comunicado publicado por La Voz del Tajo, narra que llevan tiempo con una situación muy complicada con el vecino por un "conflicto socioeconómico de división de empresas", al que en numerosas ocasiones "le habíamos pedido que no dejara a sus perros lobo americanos sueltos por las zonas comunes del jardín". "Nunca hizo caso", denuncia la familia.

El domingo, "en un descuido que aún no sabemos cómo pudo ocurrir", Blanca salió al jardín y "en cuestión de segundos vivimos la peor pesadilla de nuestra vida". "Cuando nos dimos cuenta, uno de los perros lobo la tenía en la boca como si fuera un trapo". La familia subraya que "fueron momentos absolutamente desgarradores y de auténtico pánico".

"Conseguimos sacarla y salimos corriendo al hospital de Talavera. La situación era tan grave que estaban preparados para trasladarla en helicóptero a Toledo, pero por cuestiones de tiempo que se tardaba menos en ambulancia y donde finalmente estamos desde entonces", relata la familia de la pequeña.

Blanca tiene solo 22 meses y entró en estado muy crítico, literalmente pendiendo de un hilo. "Le han tenido que dar más de 100 puntos. La tensión la tenía por los suelos y durante los primeros días han estado luchando por estabilizarla con medicación. Han sido horas y días de muchísima angustia, sin saber cómo iba a evolucionar".

"Gracias a Dios, al increíble trabajo de los médicos y a todas vuestras oraciones, poco a poco ha ido respondiendo. Entre ayer y hoy ha empezado a mejorar: han podido retirarle parte de la medicación porque su cuerpo comienza a reaccionar. Sigue intubada y sedada para centrarse en su recuperación y en ir superando poco a poco todas las heridas", apunta la familia.

Además, tiene dos laceraciones en el hígado que, en principio, no van a intervenir a corto plazo. Los médicos consideran que ahora mismo hay otras prioridades y confían en que puedan regenerarse con el tiempo, aunque la familia desconoce qué ideas tienen.

"Ahora mismo está más estable dentro de la gravedad, y para nosotros eso ya es muchísimo. Sabemos que queda un camino largo, muy largo, pero tenemos esperanza en que Blanca es fuerte y va a salir adelante. Os pedimos que sigáis rezando por ella. Cada oración cuenta, y estamos convencidos de que estáis siendo parte de este pequeño gran avance que está teniendo", concluye el comunicado.