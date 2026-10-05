Madrigueras restablece algunos servicios esenciales pero más del 60% del pueblo continúa afectado por el barro

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad albaceteña de Madrigueras ha conseguido este lunes restablecer algunos servicios esenciales, tales como los centros de Educación Infantil y Primaria, tras la riada del pasado viernes.

Su alcalde, Juan Carlos Talavera, ha señalado que más del 60% del pueblo continúa afectado por el barro, añadiendo que se han retirado ya más de un centenar de vehículos, aunque todavía quedan algunos donde no se ha podido acceder totalmente.

La escuela infantil ha podido iniciar la jornada después de los trabajos realizados durante el fin de semana para limpiar y garantizar sus accesos, mientras que la asistencia sanitaria continúa prestándose desde las dependencias cedidas por Cruz Roja.

El alcalde ha confirmado que en estos momentos no necesitan colchones, ropa de cama ni alimentos y que la prioridad es la limpieza de calles y viviendas, siendo especialmente útiles medios como pequeñas hidrolimpiadoras allí donde sean requeridas por el operativo, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Paralelamente al trabajo para articular la respuesta económica, la Diputación mantiene este lunes sobre el terreno los medios humanos y materiales que viene aportando durante estos últimos días, puestos a disposición del dispositivo coordinado y del Ayuntamiento.

Por parte del SEPEI, permanecen en Madrigueras siete componentes, con una dotación del Parque Provincial de Bomberos de Casas Ibáñez y un oficial, además de dos vehículos ligeros y un camión.

Se están realizando achiques allí donde todavía permanece agua y atendiendo las actuaciones que les son requeridas. También continúa movilizado el Parque Móvil Provincial.

La limpieza de la red continúa siendo especialmente importante ante la gran cantidad de barro y materiales arrastrados, tanto para recuperar su funcionamiento como para evitar que esos residuos se solidifiquen y provoquen nuevos problemas.

AYUDA DIRECTA

La Diputación de Albacete ya trabaja en articular una ayuda económica directa al Ayuntamiento de Madrigueras tras la riada de este viernes, que permita atender con rapidez los numerosos gastos y necesidades derivados de la emergencia y afrontar el camino que queda por delante.

Así lo ha avanzado este lunes el presidente provincial, Santi Cabañero, que continúa siguiendo sobre el terreno la evolución de los trabajos y ha explicado que el vicepresidente y responsable del área económica de la institución, junto al personal de la Diputación, se afanan ya para concretar esta respuesta.

Una medida con la que la Institución provincial quiere acompañar también económicamente a un Ayuntamiento que tendrá que hacer frente a numerosos gastos extraordinarios y a la reposición de infraestructuras y servicios afectados por una riada cuya dimensión, ha insistido el presidente, exige "una respuesta igualmente extraordinaria".

Cabañero ha señalado que habrá actuaciones y necesidades que no quedarán cubiertas por los seguros y ha puesto como ejemplo la reposición de viales o los gastos imprevistos que el propio Consistorio está teniendo que asumir desde el viernes.

En esta tercera jornada tras la riada, Cabañero ha querido insistir especialmente en la verdadera dimensión de una emergencia cuyos efectos, una vez retirada el agua, siguen siendo visibles en buena parte del municipio.

"Lo que ha pasado en Madrigueras ha sido muy grande", ha reiterado, recordando que, debido a la orografía llana de la localidad, su gran extensión y el predominio de viviendas de poca altura, durante horas una parte muy importante del casco urbano quedó anegada.

El presidente ha matizado la estimación que realizó durante el fin de semana sobre el porcentaje de viviendas afectadas. Ha dejado claro que todavía no existe un recuento técnico definitivo y que la cifra del 70% era una aproximación a partir de lo observado sobre el terreno, aunque ha señalado que puede afirmarse que más de la mitad del municipio ha sufrido afección directa por la inundación.

Junto a las viviendas, numerosos negocios han sufrido directamente la entrada de agua, pero Cabañero ha advertido de que el perjuicio alcanza también a establecimientos que no se inundaron.

"Hay negocios que, aunque no les haya entrado el agua, se van a ver resentidos. Los bares están cerrados, las tiendas están cerradas, la gente ahora está a otra cosa, tiene que recuperar sus vehículos, sus enseres, sus cosas. Y en todo eso tendremos que estar, tendremos que apoyar y tendremos que reivindicar en la parte que nos toque a cada uno", ha explicado.

Viviendas y enseres destrozados, vehículos perdidos, establecimientos inundados, negocios afectados indirectamente por la paralización de la actividad, daños en infraestructuras y gastos extraordinarios asumidos por el Ayuntamiento dibujan, ha advertido, una realidad que necesitará de distintas líneas de respuesta.

En este contexto, ha incidido en la importancia de la solicitud de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, anunciada por el presidente de C-LM, Emiliano García-Page, y de todos los mecanismos que puedan activarse desde el Estado, el Consorcio de Compensación de Seguros y las diferentes administraciones.

DOCUMENTAR LOS DAÑOS

Mientras se concretan esos instrumentos, ha recomendado a las personas afectadas documentar todos los daños y acudir a los puntos y canales oficiales habilitados para recibir información y asesoramiento.

Entre las numerosas muestras de solidaridad que está recibiendo el municipio, este lunes ha tenido un significado especialmente emotivo la visita del alcalde de Aldaia (Valencia), Guillermo Luján, con quien Cabañero ha tenido ocasión de compartir parte de la jornada y conocer la ayuda que desde esta localidad valenciana han querido trasladar a Madrigueras.

El municipio valenciano ha llevado una primera aportación de botas y equipos de protección individual (EPI), pero Luján ha señalado que tan importante como esa ayuda material era trasladar personalmente al alcalde y al conjunto del pueblo "ánimo" y "apoyo" para un camino que sabe que será difícil.

Ese movimiento solidario está llegando también desde numerosos municipios de la provincia y de territorios cercanos, con multitud de personas que durante todo el fin de semana se han incorporado a las tareas.

Cabañero ha pedido que quienes quieran ayudar lo hagan siempre a través de canales oficiales, fundamentalmente Ayuntamiento, Protección Civil y administraciones públicas, para que las aportaciones respondan a las necesidades reales y no dificulten la organización del operativo.

"Tenemos que ordenar la solidaridad a través de canales oficiales", ha insistido, pidiendo que la gente no haga caso a los bulos que inundan las redes sociales en este tipo de situaciones.