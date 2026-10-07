Maestre (PSOE) reclama respuestas europeas ante el aumento de los precios de los alimentos

Cristina Maestre, eurodiputada miembro de la Comisión de Agricultura. - PSOE

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada miembro de la Comisión de Agricultura, la socialista Cristina Maestre, ha reivindicado la necesidad de respuestas europeas ante el incremento de los costes que afrontan los agricultores y la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores. "El agricultor está vendiendo a pérdidas y el ciudadano está perdiendo nivel adquisitivo", ha advertido, tras poner de relieve la evolución de los precios de los insumos agrarios.

Maestre ha señalado que, según los datos de Eurostat, durante el segundo trimestre la energía y los lubricantes agrarios han aumentado un 22%, mientras que los fertilizantes lo han hecho un 13,4%. Al mismo tiempo, los precios de venta de los agricultores han bajado de media un 5,8%, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Ante esta situación, la eurodiputada ha defendido la necesidad de adoptar respuestas a escala europea que permitan proteger tanto a los consumidores como al sector agrario. Entre ellas, ha planteado gravar los beneficios extraordinarios "caídos del cielo" y establecer medidas de apoyo a ciudadanos y agricultores, poniendo como ejemplo las iniciativas adoptadas por el Gobierno de España para hacer frente al incremento de los precios y cuantificadas en 12.000 millones de euros.

Maestre ha reclamado además reducir la dependencia exterior de la Unión Europea mediante un impulso decidido a la producción europea de fertilizantes y al autoconsumo energético de las explotaciones. "Es muy importante que impulsemos, de verdad, la producción europea de fertilizantes y el autoconsumo energético de las explotaciones", ha señalado.

Por último, la eurodiputada socialista ha defendido reforzar el papel de los agricultores en la cadena de valor y garantizar una mayor transparencia en la formación de los precios hasta el destinatario final. "Hay que reforzar su papel en la cadena de valor y exigir transparencia en los precios también en el destinatario final", ha concluido.