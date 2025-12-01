La magia de la Navidad llega al Recinto Ferial de Albacete a partir del 5 de diciembre

Presentación de la programación navideña de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura de Albacete, Elena Serrallé, ha presentado este lunes la nueva programación de la Navidad en la Feria, una iniciativa que, según ha afirmado, "me llena de emoción e ilusión poder anunciar, porque supone abrir el Recinto Ferial a la magia de la Navidad y convertir uno de los símbolos más queridos de nuestra ciudad en un lugar de encuentro para todas las familias".

Serrallé, que ha estado acompañada durante la presentación por los organizadores David Fiel de Alboroto Producciones y Carlos Parreira; ha asegurado que esta propuesta nace "del compromiso firme del Ayuntamiento con una Navidad más participativa, más viva y más abierta, donde cultura, ocio y gastronomía se unan para crear una experiencia única para vecinos y visitantes".

Durante su intervención, la concejala ha destacado que "cuando Albacete se une, suceden cosas extraordinarias; y esta Navidad en la Feria es un ejemplo de lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos codo con codo por nuestra ciudad". También ha subrayado la importancia del papel del Ayuntamiento en el impulso de proyectos culturales festivos afirmando que "para nosotros, la cultura es un motor de convivencia, identidad y bienestar, y por eso hemos querido que este proyecto nazca con ambición, con cuidado y con la vocación de dejar huella".

La responsable municipal ha expresado, además, su agradecimiento a todas las entidades implicadas desde el primer momento "al equipo de la Concejalía de Cultura y Festejos, a los servicios municipales, a los colaboradores gastronómicos como Carlos Maldonado, Royal y La Nueva Estrella; Alboroto Producciones, encargado de la ambientación integral y la zona de food trucks, y Carlos Parreira, responsable de la pista de hielo, que aporta solvencia técnica y experiencia".

Serrallé ha concluido señalando que esta iniciativa representa "un paso más en el modelo de ciudad que estamos construyendo; una ciudad que cuida lo que es suyo, que apuesta por una oferta cultural potente, que atrae visitantes, que genera oportunidades y que sitúa a Albacete en el centro de la vida navideña". Por último, ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de esta propuesta asegurando que "hemos preparado la Navidad en la Feria con cariño, con responsabilidad y con la absoluta convicción de que será una experiencia que recordaremos durante mucho tiempo".

La Navidad en la Feria abrirá sus puertas el 5 de diciembre y permanecerá en funcionamiento hasta el 7 de enero, transformando el Recinto Ferial en un espacio navideño acogedor, seguro y lleno de vida. La gran atracción de esta edición será una pista de hielo de trece por treinta y cinco metros con capacidad para noventa personas por turno; la entrada tendrá un precio de cinco euros e incluirá media hora de patinaje, asistencia técnica, control del uso de patines y todas las garantías de seguridad.

La pista contará con iluminación adaptada, barandillas perimetrales reforzadas y un área de preparación con suelos de goma antideslizante, además de un sistema profesional de refrigeración que permite mantener una superficie de hielo estable durante toda la temporada, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La propuesta se acompañará de una oferta gastronómica diseñada especialmente para estas fechas, gracias a la participación de reconocidos profesionales que aportarán diversidad culinaria, calidad y opciones para todos los públicos. Los visitantes podrán disfrutar de zonas de estancia, espacios decorados con motivos navideños y una ambientación integral que incluirá elementos de gran formato, iluminación artística y puntos sonoros que reforzarán la experiencia festiva.

El proyecto incorpora además una cuidada planificación de seguridad, mantenimiento e infraestructuras, asegurando que la Navidad en la Feria sea un entorno accesible y confortable. La programación incluirá pequeños espectáculos, actividades familiares y animación puntual que completará la experiencia sin saturar el recinto, manteniendo el equilibrio entre disfrute, movilidad y convivencia.