Mahle mantiene su compromiso de seguir desarrollando el negocio del grupo en España a futuro tras acuerdo con sindicatos

CUENCA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mahle, tras alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores con respecto a la reestructuración de su plantilla en la fábrica de Motilla del Palancar y el Centro Tecnológico de Valencia, ha asegurado que mantiene su compromiso de seguir desarrollando el negocio del grupo en España a futuro.

En nota de prensa, la empresa ha informado de que se ha adoptado un programa de salidas y ha sido comunicado tanto internamente al personal como a las autoridades gubernamentales pertinentes.

En paralelo, Mahle continúa participando en el grupo de trabajo de reindustrialización creado junto con el Ministerio de Industria de España, así como con los gobiernos regionales de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana, con el fin de identificar oportunidades industriales.

Según la empresa, el ajuste de plantilla se realiza en un contexto de un mercado automovilístico "persistentemente débil" y una implantación de la movilidad eléctrica en Europa "más lenta" de lo esperado.