Mancha Norte reivindica que los 15 millones que ha recibido de fondos Leader han movilizado otros 33 en inversiones

La presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural Mancha Norte, Almudena Moya. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Desarrollo Rural Mancha Norte ha defendido la importancia de los fondos europeos para llevar a cabo sus iniciativas en su comarca, asegurando que los más de 15 millones de ayudas públicas provenientes de fondos Leader que han recibido han servido para movilizar una cantidad cercana a los 33 millones de euros, por lo que cada euro público invertido en la comarca se ha multiplicado aproximadamente por dos.

Esta asociación está compuesta por un total de 44 socios, entre los que se encuentran los ayuntamientos ciudadrealeños de Cinco Casas, Arenales de San Gregorio, Herencia, Pedro Muñoz, Socuéllamos, Campo de Criptana, Alcázar de San Juan y Tomelloso, acompañados de cooperativas agroalimentarias, organizaciones agrarias, asociaciones empresariales y otras entidades de la sociedad de la comarca.

Una inversión que, según relata la presidenta de la asociación y alcaldesa de Cinco Casas (Ciudad Real), Almudena Moya, no solo se contextualiza en cifras, sino que lo verdaderamente relevante es los proyectos que ha permitido hacer.

En este sentido destacan, por ejemplo, el centro gestionado por Asmicrip en Campo de Criptana para la recuperación de personas con discapacidad física; el centro de Afymos en Socuéllamos, que atiende a más de 70 usuarios; o inversiones en las localidades pertenecientes al grupo en materias como pistas deportivas, gimnasios municipales o instalaciones de uso social.

De igual modo, también se ha levantado otro proyecto para dotar de videocámaras de seguridad a los núcleos de población pequeños de la comarca que no cuentan con servicios permanentes de Policía Local o Guardia Civil.

LA SOSTENIBILIDAD EN EL CENTRO

Además, desde Mancha Norte se han desarrollado distintos proyectos que apuestan por la sostenibilidad. Uno de ellos es el del cambio de luminarias en Cinco Casas y Alameda de Cervera por otras de bajo consumo, lo que permite tanto un beneficio ambiental, con el ahorro de consumo energético, como también económico para estos núcleos de población.

También destaca el trabajo vinculado a la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, una figura poco conocida y activada en la zona, con una primera fase que ha permitido realizar estudios y sentar las bases para un trabajo futuro.

De igual modo, Mancha Norte destaca el proyecto 'Caminos Naturales', desarrollado junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que ha permitido arreglar caminos que unen los humedales de la comarca y poner en valor el Camino Natural de los Humedales de La Mancha.

El reto, manifiestan desde la asociación, es que la Reserva de la Biosfera no sea únicamente una figura de reconocimiento sino una herramienta "útil, conocida y compartida por la ciudadanía" que los pueblos sientan como "algo propio".

En todo caso, para Mancha Norte este cuidado del medio ambiente y el medio rural no está reñido con el desarrollo de la zona, sino con hacerlo con más equilibrio, con más inteligencia territorial y con más futuro, de manera que se traduzca en proyectos concretos de eficiencia energética, protección de humedales, educación ambiental, turismo sostenible y calidad de vida para los pueblos.