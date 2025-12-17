Una manta eléctrica provoca un incendio en una vivienda de Jadraque, que deja dos afectadas por inhalar humo

Archivo - Hospital Universitario de Guadalajara. - J. JAVIER RAMOS GONZALEZ - Archivo

GUADALAJARA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 52 y 15 años de edad han resultado afectadas por inhalar humo tras declararse en su vivienda un incendio, provocado por una manta eléctrica que ha hecho que ardiese un colchón.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias han informado a Europa Press, los hechos han tenido lugar sobre las 3.15 horas de este miércoles en una vivienda situada en un bloque de pisos de la carretera de la estación.

Las afectadas son madre e hija, que han sido trasladadas en una ambulancia de urgencias al Hospital Universitario de Guadalajara.

En el operativo movilizado por el 112 han participado agentes de la Guardia Civil, bomberos de Sigüenza y Azuqueca de Henares y un médico de urgencias.