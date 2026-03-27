Mantenimiento de Jardines y Limpieza Viaria de Cabanillas del Campo inician movilizaciones este viernes por su convenio

Movilizaciones de la plantilla de limpieza viaria y jardines de Cabanillas del Campo. - CCOO

GUADALAJARA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de mantenimiento de jardines y limpieza viaria de Cabanillas del Campo (Guadalajara) ha iniciado este viernes sus movilizaciones para exigir el desbloqueo de la negociación del convenio colectivo.

Los trabajadores y trabajadoras se han concentrado este viernes frente al Ayuntamiento de la localidad en una convocatoria que se repetirá cada viernes, según ha informado CCOO por nota de prensa. Unas movilizaciones que, no descartan, conduzcan a la huelga si no se desbloquea la negociación con la Administración municipal.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación el secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de la Federación de Hábitat de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos García.

El responsable sindical ha argumentado que "desde el minuto uno del inicio de las negociaciones, la empresa Grupo Raga, adjudicataria de este servicio, ha mostrado un inmovilismo claro, planteando la congelación de los salarios hasta marzo de 2028, fecha en la que cumple el contrato de concesión". "No vamos a aceptar que estos trabajadores y trabajadoras tengan sus salarios congelados", ha añadido.

Desde la central sindical reclaman al Ayuntamiento incrementos en consonancia con la inflación registrada para que la plantilla no pierda capacidad adquisitiva.

Varios concejales de la corporación municipal se han acercado a la concentración, donde CCOO les ha instado a que "rescindan el contrato si persiste la propuesta de la empresa Grupo Raga de congelación salarial".