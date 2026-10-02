Manzanares recupera la normalidad tras la tormenta que ha provocado importantes acumulaciones de agua

Daños de la tormenta caída en Manzanares. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fuerte tormenta registrada desde antes de las 15.00 horas de este viernes ha provocado acumulaciones de agua en distintos puntos de la localidad ciudadrealeña de Manzanares.

Las estimaciones señalan una precipitación superior a los 35 litros por metro cuadrado en apenas unos minutos, con un pico de intensidad equivalente a 107 litros por metro cuadrado a la hora. Afortunadamente no ha habido daños personales, aunque sí materiales en vehículos, bajos, garajes y en el cartel del 'Manzanares Arena'.

Desde el Consistorio indican que, a pesar del elevado volumen de agua, la movilización inmediata de los servicios de intervención ha permitido la recuperación paulatina de la estabilidad en las vías públicas.

Las principales bolsas de agua se han localizado en uno de los viales de la calle Sanitarios, tras el barrio del Nuevo Manzanares, en la carretera de La Solana, en la zona del cuartel de la Guardia Civil, en las calles Lirio y Dulcinea del Toboso, y en la confluencia de las calles Toledo y Antonio Machado. Asimismo, se han registrado complicaciones en la zona de Urgencias del hospital 'Virgen de Altagracia'.

El alcalde de Manzanares, Julián Nieva, ha subrayado que la máxima prioridad ha sido la seguridad de la ciudadanía: "En primer lugar lo que hay que hacer es no lamentar ninguna situación personal adversa. No ha habido daños personales, lo cual es lo primero que nos tenemos que felicitar", ha declarado tras visitar las principales zonas afectadas.

El alcalde ha explicado que la red de alcantarillado entró en carga ante un caudal extraordinario en solo 40 minutos. Nieva ha descartado falta de limpieza o deficiencias previas en la red de drenaje: "Sencillamente ha caído tanta agua en tan poco tiempo y con tanta virulencia que muchas zonas han entrado en carga. No es que haya habido problema con los imbornales ni mucho menos porque estaban todos revisados".

DISPOSITIVO DE INTERVENCIÓN

Para atajar las incidencias, el Ayuntamiento ha movilizado a personal municipal, Policía Local y voluntariado de Protección Civil de Manzanares, en trabajo conjunto con la Guardia Civil, bomberos, operarios de la empresa Acciona y ciudadanos particulares. El esfuerzo coordinado ha resuelto la gran mayoría de los contratiempos en un plazo de unas dos horas.

En cuanto a los inmuebles municipales, los efectos de la tormenta se han concentrado en el pabellón Manzanares Arena, donde las fuertes rachas de viento han desprendido parte del rótulo de la fachada, aunque no impedirá la celebración del partido de Liga Prime Futsal de este sábado entre el Quesos El Hidalgo y el Jimbee Cartagena.

JORNADAS MEDIEVALES

Con la paulatina resolución de los problemas en función de la previsión meteorológica, se ha decidido suspender el desfile de izado de la bandera de la Orden de Calatrava previsto a las siete de la tarde. El resto de actos se mantienen y cualquier cambio en la programación del viernes y fin de semana será comunicado en los medios y redes municipales.