Manzanares, Talavante, Víctor Hernández y el debut de Emilio de Justo encabezan la Feria Taurina de Guadalajara

Presentación de la Feria Taurina de Guadalajara - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Feria Taurina de la Antigua 2026 reunirá en Guadalajara a algunas de las principales figuras del escalafón, con la presencia de José María Manzanares, Alejandro Talavante, Daniel Luque, Miguel Ángel Perera, Sebastián Castella o Juan Ortega, además del debut en el coso de las Cruces de Emilio de Justo y la participación del torero Víctor Hernández, formado en la Escuela Taurina de Guadalajara.

El empresario de la plaza de toros, Antonio Matilla, ha sido el encargado de desvelar este jueves, en un acto celebrado en el Museo Sobrino, los carteles de un ciclo que se celebrará del 17 al 20 de septiembre y que, según ha defendido, responde "literalmente" al proyecto presentado por Funtausa cuando concurrió al concurso para gestionar el coso.

La feria arrancará el jueves 17 de septiembre con toros de Núñez del Cuvillo para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Víctor Hernández. El viernes 18, con reses de José Vázquez, harán el paseíllo Daniel Luque, Emilio de Justo, que debutará en Guadalajara, y Borja Jiménez.

La programación continuará el sábado 19 con una corrida de Román Sorando para Miguel Ángel Perera, Ginés Marín y Aarón Palacio, mientras que el cierre llegará el domingo 20 con toros de Juan Pedro Domecq para Sebastián Castella, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Además, el programa incluye una clase práctica de la Escuela Taurina de Guadalajara el 15 de septiembre, con reses de Sánchez de Alba, y un concurso de recortes el día 16.

MUCHA ILUSIÓN

Matilla ha asegurado sentirse "muy ilusionado" con esta nueva edición y ha destacado el esfuerzo realizado para confeccionar los carteles desde el pasado mes de febrero.

"He cumplido lo que propuse y presenté al Ayuntamiento, literalmente", ha afirmado, consciente de que "siempre habrá quien piense que falta o sobra algún nombre".

El empresario también ha puesto en valor la consolidación del recorrido de los encierros por el casco histórico, estrenado el pasado año y este año con un día más, y ha remarado el hecho de que Guadalajara "es la segunda capital de provincia" que celebra encierros en puntas, una modalidad cuya organización, ha reconocido, exige una planificación compleja, especialmente al celebrarse en septiembre.

En cuanto a la venta de localidades, la venta online de abonos comenzará el 4 de agosto, mientras que la renovación y adquisición de nuevos abonos podrá realizarse del 1 al 3 de septiembre. Las entradas sueltas saldrán a la venta a partir del 4 de septiembre, tanto en las taquillas como a través de la web de la empresa.

Los abonos jóvenes tendrán un precio desde 79 euros, mientras que el abono general partirá de 109 euros. Las entradas sueltas costarán desde 35 euros, unas tarifas que, según la empresa, buscan mantener precios asequibles y favorecer la asistencia de público.

Asimismo, se mantendrá el mismo precio para los abonos de las peñas que en la edición anterior. Durante la presentación, el torero Víctor Hernández ha reconocido que volver a anunciarse en Guadalajara supone "un sueño" por tratarse de la plaza donde dio sus primeros pasos como alumno de la Escuela Taurina y ha asegurado que afrontará la cita con la máxima entrega.

LA ALCALDESA DEFIENDE LA FIESTA

Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha defendido la feria como una de las manifestaciones culturales "más arraigadas" de la ciudad y ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con la tauromaquia.

Además, ha recordado que este año las fiestas contarán con cinco encierros, uno más que en la pasada edición, insistiendo en que Guadalajara es, junto a Pamplona, la única capital española cuyos encierros se celebran "en puntas".

En la misma línea, el concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, ha reivindicado la recuperación del recorrido por el casco histórico iniciada el pasado año y ha defendido la tauromaquia como una tradición que el Ayuntamiento seguirá impulsando, asegurando que "hoy en día ser taurino es un síntoma de libertad".