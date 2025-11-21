Una marcha lúdica y festiva en Albacete reivindicará y celebrará este domingo los derechos de la infancia

ALBACETE 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Educación de Albacete, Pascual Molina, ha presentado el evento 'Rodando por nuestros derechos' organizado por la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos 'María Moliner', junto a la vocal de la FAPA Ana Romero y el artista albaceteño Francis Zafrilla.

Se trata de un encuentro familiar con motivo de Día de los Derechos de la Infancia, que incluirá una marcha en bici, con patines o patinetes, que se desarrollará el domingo día 23 a las 11.00 horas con salida en la estación de ferrocarril y destino en la Plaza del Altozano, "una forma alegre y simbólica de recordar que el camino hacia una ciudad más justa se construye escuchando a la infancia y dándole espacios reales de participación", ha afirmado Pascual Molina.

En el Altozano, antes de leer un manifiesto, se desarrollarán talleres sobre derechos de la infancia y habrá actividades participativas, como un photocall, un 'Concierto gatunó a cargo de Francis Zafrilla y muchas sorpresas para todas las edades. La participación es gratuita, aunque se requiere inscripción previa por motivos de organización y seguridad, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal ha puesto en valor "el compromiso de la FAPA María Moliner con la educación pública, con las familias y, sobre todo, con nuestros niños y niñas, para seguir mejorando la vida educativa de nuestra ciudad. La actividad que hoy presentamos refleja perfectamente ese espíritu, porque combina diversión y participación familiar y, al mismo tiempo, lanza un mensaje profundamente educativo: debemos conocer, celebrar y proteger los derechos de la infancia".

Molina ha asegurado que "iniciativas como ésta nos ayudan a seguir construyendo una ciudad que protege, acompaña y respeta a la infancia. Por eso la apoya el Ayuntamiento, que quiere ir de la mano de la comunidad educativa, de las asociaciones de madres y padres, y de entidades como la FAPA María Moliner, que nos recuerda que la educación y los derechos de la infancia son una responsabilidad compartida".

También ha destacado "la capacidad de movilización de esta FAPA, que mantiene vivo el compromiso con el bienestar de nuestros niños y niñas. Gracias también a todos los colegios y familias que se sumarán a esta celebración, en una ciudad amiga de la infancia".

Por su parte, tanto la representante de la FAPA María Moliner como el artista Francis Zafrilla han agradecido el apoyo del Ayuntamiento y han pedido a los ciudadanos de cualquier edad que asistan a esa convocatoria festiva para disfrutar en familia y a la vez reivindicar la mejor atención a la infancia.