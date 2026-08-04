Marchamalo ya tiene Plan de Emergencias Municipal tras aprobarse por unanimidad en el pleno

Pleno en el Ayuntamiento de Marchamalo. - ALVARO GARCIA/AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marchamalo ha aprobado este martes por unanimidad de todos los concejales presentes en el pleno su nuevo Plan Territorial de Emergencias Municipal (Platemun), el cual ha sido elaborado a partir de los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (Platecam) e integrándose en el esquema operativo ya establecido por éste.

Según informa el Consistorio, en la presentación de este nuevo documento que regirá los procedimientos a adoptar en caso de emergencia dentro del término municipal de Marchamalo, el alcalde, Rafael Esteban, ha destacado que se trata de un plan moderno y que permitirá actuar con agilidad y planificación ante cualquier contingencia que se produzca en el pueblo, "incluyendo en él todos los riesgos posibles".

El Plan Territorial de Emergencias de Marchamalo tiene como finalidad constituirse en un instrumento eficaz para hacer frente a las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública que se puedan presentar en su ámbito territorial y establecer la estructura organizativa, centrándose en procurar identificar y estudiar los potenciales riesgos del municipio y dar una respuesta rápida y organizada a las emergencias que puedan ocurrir en todo el término municipal gallardo.

El plan contiene, información del municipio necesaria para poner en antecedentes a los servicios de emergencia y a la población en general sobre su realidad física y geográfica --emplazamiento físico -suelos, relieve, hidrología, vegetación, climatología-, patrimonio, infraestructuras de transporte, infraestructuras municipales y servicios y empresas--, así como la identificación de riesgos y vulnerabilidades del municipio, localizando las zonas donde pueden ocurrir incidentes, asignando un valor en función de la probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias dentro del ámbito territorial del municipio.

Asimismo, el Platemun de Marchamalo contiene la información relativa a estructura y organización del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) que debe constituirse en caso de emergencia, correspondiendo al alcalde su dirección, contando con un Comité Municipal de Emergencias como órgano asesor, y los diferentes Grupos de Acción Municipal --integrados por recursos y medios de diferentes administraciones y organismos--, así como la información relativa a su operatividad, con descripción de las fases y criterios de activación y desactivación del Plan.

El documento cuenta ya con el informe favorable del Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha y de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

Una vez aprobado por el pleno, se procederá a su remisión a esta Dirección General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a los efectos de su inscripción en el Registro de Planes de Protección Civil de la Comunidad Autónoma y se iniciarán sin más dilación los trabajos de implementación del mismo en el municipio.

OTROS ASUNTOS

En esta sesión ordinaria de pleno también se ratificó por unanimidad desestimar la única alegación recibida a la resolución del Plan de Actuación Urbanizadora de la SUE. 555, y se ha dado cuenta de la renuncia a su acta de concejala de Raquel Rodríguez Ballesteros, hasta la fecha portavoz y única representante de Vox en el pleno del consistorio gallardo, quien será sustituida por el siguiente candidato de la lista presentada por esta formación política a las elecciones municipales de 2023.