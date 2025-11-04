María Bestar y su cortometraje 'No estás loca' inauguran el ciclo de conferencias organizado por la Delegación por 25N

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) - Bajo el título 'Una aproximación cultural a la violencia de género', la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha organizado un ciclo de conferencias en el marco del 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. El jueves 6 de noviembre, a las 18.30 horas en la Biblioteca de Castilla-La Mancha (Alcázar de Toledo), María Bestar inaugura el ciclo con la proyección de su cortometraje 'No estás loca', con posterior coloquio. La entrada es libre.

María Bestar es compositora, cantante, guionista, actriz y directora del corto 'No estás loca', que aborda la violencia de género y que fue presentando en la pasada edición del Festival de Cine de Málaga, un trabajo del que ha surgido un nuevo proyecto en formato de largometraje titulado 'No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria', un film para dar voz a las víctimas de violencia vicaria, según ha informado la delegación en nota de prensa.

El resto del ciclo se completa con las siguientes conferencias.

Así, el jueves 13 de noviembre, tendrá lugar la conferencia 'Maruja Mallo, máscara y compás', a cargo de María López, coordinadora de la exposición 'Maruja Mallo' del Museo Reina Sofía y Fundación Botín, sobre una de las grandes artistas del siglo XX español y una de las principales figuras de la Generación del 27. Será a las 18.30 horas en la Biblioteca de Castilla-La Mancha.

El miércoles 19 de noviembre, se impartirá la conferencia bajo el título 'Banea el machismo. Refresca el algoritmo. Frena sus violencias', a cargo de Carmen Ruiz Repullo, profesora de la Universidad de Granada. Será a las 18.30 horas en la Biblioteca Regional.

Estas actividades forman parte del programa elaborado por la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno para dar visibilidad a todas las formas de violencia machista y a todas sus víctimas, y recordar que la erradicación de esta lacra exige el compromiso de todos: de la ciudadanía, de las instituciones y de cada persona en su ámbito de responsabilidad.