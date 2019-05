López, de Agrupación Electores Hellín, promete "dar la vuelta" al Ayuntamiento

Actualizado 19/05/2019 11:28:46 CET

ALBACETE, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Lo primero que hará María Jesús López, de Agrupación Electores de Hellín, si gana las próximas elecciones del 26 de mayo será conformar un equipo de gestión que pueda "darle la vuelta" al Ayuntamiento de Hellín porque, a su juicio, el municipio "no se ha gestionado bien" y "a lo único que se han dedicado todos los partidos es a ejercer el poder pero en ningún caso a establecer proyectos de ciudad". "No existe visión de ciudad", ha lamentado.

En una entrevista a Europa Press, López ha explicado que, una vez que conforme ese equipo de gestión, inmediatamente iniciará la transformación del ayuntamiento que, a su entender, tiene "una estructura del siglo XIX y no del siglo XXI" porque, según ha explicado, "ninguno de los gobernantes se ha dedicado a transformar el ayuntamiento".

En materia de empleo, María Jesús López ha advertido que hasta ahora lo único que se ha hecho en Hellín es "destruir de empleo". "La gente que tiene alguna posibilidad se va, los inversores que quieren hacer cosas se van y nadie viene", por lo que propone revertir esta situación con esa transformación del ayuntamiento y con una promoción exterior.

"Hemos de cambiar la visión de Hellín", ha asegurado López, para que Hellín sea "un sitio atractivo para invertir". "Ya vale de los parches que se hacen cada cuatro años", ha pedido la candidata, quien ha abogado por poner Hellín en el mapa y dar seguridad a los inversores.

También ha destacado que Hellín tiene un entorno de comunicaciones "privilegiado" que lo "han dejado morir" los gobernantes al no mejorar las comunicaciones y no poner el foco en lo importante. La industria del turismo hay que ponerla en valor, ha dicho López, y no consiste en poner "cuatro folletos" sino que hay que atraer inversiones.

Además, ha propuesto atraer a Hellín a la industria del conocimiento, empresas que cada vez más se alejan de las grandes ciudades buscando "espacios de tranquilidad".

UN CAMBIO FISCAL "MUY PROFUNDO"

En materia fiscal, López cree que en el municipio albaceteño hay que hacer un cambio fiscal "muy profundo" y apuesta por usar los impuestos para efectuar una política social, al tiempo que ha propuesto que la gestión impositiva retorne al Ayuntamiento de Hellín.

Sobre urbanismo, opina que hay que huir del "cortoplacismo" en esta materia y ha abogado por trabajar en todo el casco antiguo haciendo una planificación a largo plazo. "Se está degradando y no se están haciendo las políticas que un Bien de Interés Cultural necesita", ha destacado López, quien también quiere cambiar todas las ordenanzas urbanísticas del municipio albaceteño para que sean adecuadas "a una ciudad del siglo XXI".

Centrándose en juventud y cultura, ha lamentado que en Hellín no exista un centro de juventud ni un lugar donde los jóvenes puedan socializarse. Además, considera que al Teatro Victoria hay que darle mayor protagonismo hasta que exista un auditorio en condiciones o haya más centros culturales que permitan programar actividades desde exposiciones o conferencias.

Para crear ese centro de juventud, López contará con los jóvenes y para poder contar con ellos antes habrá que crear el Consejo Municipal de la Juventud que "no existe" en Hellín.

En cuanto a pactos, la candidata ha asegurado no entender "el modelo de pactos clásico que se basa en el reparto de poder contra otros". "No pensamos en pactar sino pensamos en contribuir", ha defendido López.

Para concluir, ha manifestado que el principal error cometido por el actual equipo de Gobierno ha sido "no contar con la gente" y "gobernar en contra de Hellín".