María José Segura, de "subidón" tras ser la primera lotera en vender el Gordo de 'El Niño' en Cuenca capital

Los responsables de la Administración Número 9 de Cuenca, situada en la calle Hermanos Becerril, que ha vendido el Gordo del sorteo de 'El Niño'. - LOLA PINEDA

CUENCA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La persona agraciada con el primer premio del sorteo de 'El Niño' vendido en la Administración Número 9 de Cuenca, situada en la calle Hermanos Becerril, no ha hecho acto de presencia en el punto de venta, pero la lotera, María José Segura, ha brindado con familiares y amigos y clientes por la fortuna que han llevado a una casa gracias al número 06.703.

Este es el primer Gordo de 'El Niño' que se vende en una administración de Cuenca capital desde que se puso en marcha este sorteo del Día de Reyes.

"Es un subidón", confiesa a Europa Press María José, que ya ha vendido algún gran premio desde que está al frente de la administración.

Hace dos años tocaron aquí dos quintos premios del Sorteo de Navidad y el año pasado repartieron 1.1189.000 euros con la Primitiva, "pero el ganador tampoco apareció".

En esta ocasión el número afortunado, un único décimo, se ha vendido por máquina. Está premiado con 200.000 euros.

Aunque es la persona que lo ha comprado quien se lleva el dinero, para la administración es también un premio, porque vender 'El Niño', según apunta María José, "es más trabajo, se nota mucho".

Pero sobre todo "es una alegría", compartida además por la gente que ha pasado por el establecimiento para felicitarla cuando ha abierto para que el equipo de Loterías y Apuestas del Estado en Cuenca le ha traído el cartel con el número premiado y la camiseta de celebración.

El sorteo 'El Niño' ha sido tradicionalmente esquivo para la provincia de Cuenca, pero desde que tocó por primera vez en Tarancón en 2020, la suerte parece que está cambiando y, tras pasar en 2024 por Barajas de Melo, este año ha llevado la suerte a la capital y a Motilla del Palancar.

"Que no paremos y que sigamos así. ¡Todo lo que se pueda dar, estupendo!", desea María José Segura.