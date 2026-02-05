Mario Vaquerizo ofrecerá el pregón del Carnaval de Ciudad Real el próximo viernes y actuará una chirigota de Cádiz

Cartel Carnaval Ciudad Real - AYTO CIUDAD REAL

Mario Vaquerizo será el encargado de ofrecer el pregón inaugural del Carnaval de Ciudad Real en un acto que se celebrará en el Teatro Quijano el viernes 13 de febrero --a las 20.00 horas-- en el que también actuará una chirigota de Cádiz, semifinalista del concurso gaditano de este año.

La concejal de Festejos, Mar Sánchez, ha presentado la programación invitando "a toda la ciudadanía a participar, a disfrazarse, a salir a la calle y a hacer de este Carnaval una fiesta inolvidable".

Sánchez, acompañada por el concejal de Juventud, Pau Beltrán, ha apelado a los colectivos locales para que se sumen a la celebración del Carnaval, "pensado para disfrutar, compartir y convivir".

Arrancará la misma mañana del 13 de febrero con la tercera edición del Desfile Escolar de Disfraces de Carnaval en el que el pasado año tomaron parte alrededor de 4.000 niños y niñas, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Los dos domingos de Carnaval volverán a convertirse en referencias destacadas. El primero de ellos, el 15 de febrero, tendrá lugar el Concurso de Comparsas Locales, "poniendo en valor el trabajo y esfuerzo de nuestros grupos", que contará además con la actuación de la chirigota 'El Chin Chon' de Daimiel y con la animación de un DJ prolongando la jornada festiva hasta las 16.00 horas en la Plaza Mayor.

Y el segundo de los domingos, el día 22, se cerrará el Carnaval con una nueva edición del Concurso Nacional de Carrozas y Comparsas del Domingo de Piñata para el que todavía sigue abierto el plazo de inscripción y que ya cuenta con 34 agrupaciones confirmadas.

PARTICIPACIÓN DE 700 PERSONAS

La programación del Carnaval de Ciudad Real no olvida algunas de las citas clásicas como la fiesta para mayores que se celebrará el lunes 16 en las instalaciones de IFED, donde alrededor de 700 personas vivirán una jornada festiva. Y un día después, la fiesta en ese mismo enclave se dirige a los más pequeños en un día con novedades, sorpresas para los asistentes y con ampliación de los pabellones utilizados el pasado año.

Y para los jóvenes principalmente se ha previsto un "tardeo", en colaboración con la Asociación de Hostelería, el sábado 21 como antesala del Domingo de Piñata que se celebrará en el Paseo Pablo Ruiz Picasso a partir de las 13.30 horas.

El miércoles 18 el Entierro de la Sardina llegará este año con novedades en el desfile, con un carácter aún más participativo, y con un incremento en la cantidad de sardinas que se repartirán en la parrillada popular que se hará en la Puerta de Toledo, alcanzando un total de 210 kilos. Y el viernes 20, el Quijano acogerá la cuarta edición del Concurso de Drag Queen.

En su presentación, Mar Sánchez, ha avanzado que el Carnaval tampoco olvida a las pedanías, en las que se "va a vivir y disfrutar" también con distintas propuestas.

Este año la imagen del Carnaval la ha creado Meg Hermoso, joven artista local. Es una obra que refleja el espíritu creativo, colorido y actual de la fiesta y en ella se hace especial referencia al Domingo de Piñata, pero también tienen presencia otras fiestas importantes para la ciudad como la Pandorga.