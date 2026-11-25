El candidato al Congreso por Toledo, Manuel Mariscal, en atención a medios en el Hospital Universitario de Toledo junto a presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, David Moreno. - VOX TOLEDO

TOLEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo, Manuel Mariscal, ha acudido este miércoles al Hospital Universitario de Toledo donde ha criticado el estado del centro sanitario apuntando que se encuentra con más de sesenta pacientes pendientes de hospitalización por falta de camas disponibles.

Mariscal, que ha estado acompañado por el presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha señalado que este martes organizaciones médicas denunciaban la situación con un total de 62 pacientes a la espera, según ha informado Vox por nota de prensa.

Los representantes de Vox han achacado la situación a la mala gestión, afirmando que se dan una falta de planificación, escasez de personal y déficit de camas habilitadas, advirtiendo además de que el sistema ya está desbordado antes de la llegada del frío y del repunte invernal de las patologías respiratorias.

Moreno ha reiterado la necesidad de contratar a personal sanitario y mejorar la dotación de medios materiales, al tiempo que ha aprovechado para reclamar el pago de la carrera profesional sanitaria.

Finalmente, Mariscal ha concluido denunciando el abandono de infraestructuras y servicios públicos, reclamando una gestión eficaz que devuelva la dignidad asistencial a los pacientes y las condiciones laborales que merecen los sanitarios, así como ha reparado en que el sistema autonómico y la falta de una tarjeta sanitaria única para todos los españoles provoca saturaciones del servicio como la vivida en el hospital toledano.