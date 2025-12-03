Marlaska asegura que el nuevo cuartel de Caudete "habilita la posibilidad de futuros incrementos de personal"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Caudete. - Víctor Fernández - Europa Press

ALBACETE 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha inaugurado este miércoles el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Caudete (Albacete), dependencias que "habilitan la posibilidad de albergar posibles futuros incrementos de personal", factores que "permitirán a los guardias civiles aquí destinados ofrecer un servicio más cercano y eficaz a la ciudadanía".

Acompañado de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; la delegada de Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón; la presidenta de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), Sofía Hernanz, y el alcalde de Caudete, José Miguel Mollá, ha destacado que "estas dependencias representan una importante mejora de las condiciones laborales de los guardias civiles aquí destinados"

"La seguridad pública es la base del desarrollo humano, económico y social de los territorios, porque sin seguridad no hay progreso posible, y para eso está la Guardia Civil en los territorios en los que se despliega", ha añadido.

El proyecto, que según informa el ministerio ha sido ejecutado por Siepse con una inversión de 2,7 millones de euros, estaba incluido en el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado aprobado en 2019. La edificación ha sido diseñada bajo criterios de funcionalidad y sostenibilidad, con una operatividad y eficiencia reforzadas a corto, medio y largo plazo.

El diseño del proyecto ha respetado los pilares de la estrategia de sostenibilidad y ecología climática mediante el uso de la tecnología, el ahorro energético, la descarbonización, la eficiencia energética y la racionalidad en la definición de las instalaciones de cara a un mantenimiento eficiente, para construir así un Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo (EECN).

Dispone de cuatro volúmenes principales: sótano, planta baja, planta primera y cubierta. Todo el conjunto se encuentra cercado con muro de seguridad y cuenta con instalación de circuito cerrado de televisión. El acuartelamiento ocupa una superficie construida de más de 1.818,78 metros cuadrados, con una inversión de 2,7 millones de euros.

El sótano cuenta con 20 plazas de aparcamiento, una zona de taller y un lavadero. La zona de oficinas está distribuida entre las plantas baja y primera. En el volumen situado junto al acceso principal, en la planta baja, se ubica la zona de atención al público. La primera planta se reserva a un uso privativo de Guardia Civil.

Por último, en superficie se dota de 17 plazas para automóviles, una de ellas para uso de personas con movilidad reducida, seis plazas para vehículos de dos ruedas y una plaza para el furgón.

El diseño ha puesto el foco en satisfacer las necesidades de las personas usuarias del edificio y optimizar el ciclo de vida del edificio. Para ello, se ha recurrido a materiales locales y procedentes de recursos sostenibles, con preferencia por los que disponían de certificados de ecoeficiencia, así como sistemas para aislar el edificio de las inclemencias meteorológicas.

Por otro lado, se han instalado 33 paneles fotovoltaicos y un sistema de climatización individualizado con termostatos por dependencias para evitar consumos innecesarios. La infraestructura cuenta con un sistema para monitorizar y controlar temperatura y humedad de los espacios de trabajo. En el interior, se han instalado sondas de CO2 y compuertas de regulación de caudal.

El edificio cuenta con una jardinería exterior que genera un impacto positivo tanto a los usuarios como en el entorno, basada en plantas autóctonas y con un reducido mantenimiento y consumo de agua.

Por último, los edificios son accesibles para todas las personas, con plazas para personas con movilidad reducida cerca del acceso principal. Además, existe una zona de aparcamiento para bicicletas y con puntos de carga para vehículos eléctricos e híbridos.

LA GUARDIA CIVIL EN CAUDETE

El Puesto de Caudete es uno de los 25 municipios que tiene bajo su responsabilidad la compañía de Almansa, que cubre una extensión de 141,61 kilómetros cuadrados y una población de 10.249 habitantes.

La demarcación de este cuartel delimita con el Puesto Principal de Almansa y con las provincias de Alicante y Murcia. Esta naturaleza geográfica hace que el índice delincuencial del Puesto de Caudete se asemeje al de un puesto Principal.

EL CUARTEL, NUEVO ACTIVO DE SEGURIDAD

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, presente en la inauguración, ha indicado que este cuartel se convierte en "un activo de seguridad esencial para Caudete y para toda la comarca", afirmando que disponer de instalaciones modernas y eficientes contribuye de forma directa a mejorar tanto las condiciones de trabajo de los y las agentes como la atención y el servicio esencial que prestan a la ciudadanía".

Cabañero, informa la Institución provincial, ha expresado su satisfacción ante el "salto cualitativo" que supone este nuevo cuartel --tanto desde el punto de vista técnico como simbólico-- señalando la relevancia de contar en nuestra provincia con infraestructuras públicas de calidad que, además, siguen los estándares de los Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo, con ahorro de agua, materiales sostenibles y criterios de accesibilidad.

En este sentido, ha resaltado que el que la Guardia Civil disponga de espacios de trabajo modernos y eficientes, es también una manera de reconocer su papel y de asegurarles condiciones dignas y adecuadas para seguir protegiendo a la ciudadanía.