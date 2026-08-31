Marta Tirado es nombrada segunda teniente de alcalde de Cuenca y Jesús Alberto Pontones adquiere Patrimonio y Comercio

El concejal de Cuenca Jesús Alberto Pontones - AY CUENCA

CUENCA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha firmado ya los decretos por los que la concejala Marta Tirado García ha sido nombrada segunda teniente de alcalde.

La edil conserva sus competencias en Turismo y Patrimonio Histórico, mientras que las de Patrimonio y Comercio pasan a manos de Jesús Alberto Pontones Lahoz, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Estas novedades del equipo de Gobierno se han llevado a cabo tras el fallecimiento de Isidoro Gómez Cavero y una vez que ha tomado posesión como concejal Jesús Alberto Pontones Lahoz.