Este martes se abre el plazo para presentar solicitudes para el proceso extraordinario de carrera profesional

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, momentos antes del inicio de la inauguración del III Congreso Internacional de la ELA 'Manolo Barrós'. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

ALBACETE 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recordado que este martes, 23 de junio, empieza el plazo para presentar solicitudes para el proceso extraordinario para la recuperación definitiva de la carrera profesional, tal y como publicado el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Según informa el Ejecutivo, así lo ha indicado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, momentos antes del inicio de la inauguración del III Congreso Internacional de la ELA 'Manolo Barrós'.

"Hay un mes. Del 23 de junio, mañana, al 22 de julio", ha resaltado el consejero de Sanidad, quien ha asegurado que las personas interesadas podrán hacerlo a través de la plataforma que se abrirá en la web de Sanidad Castilla-La Mancha.

"Ahí podrán subir todos sus méritos y lo podrán hacer con los méritos que no son del Servicio de Salud, porque los propios del Sescam ya estarán subidos automáticamente", ha recordado.

Tras celebrar que el Gobierno regional ha cumplido los plazos acordados con todos los sindicatos, ha recordado que había tres procesos "al unísono".

El primero era el proceso extraordinario para recuperar el grado de la carrera profesional, que se pagará a partir de enero del 27. El segundo proceso era el nuevo modelo, en el que ya se ha presentado el primer borrador y el tercer proceso es el blindaje por ley, "el blindaje por ley que saben que corresponde a la segunda sesión del año 2026, presentar esta ley".

"Por lo tanto, estamos cumpliendo los plazos y el requisito que se quería, tanto administrativo como desde el punto de vista funcional. Hoy es un día en el que se da el pistoletazo de salida y por eso estamos satisfechos y vamos a seguir trabajando de la mano de la mesa general de los sindicatos con unanimidad, como hasta aquí ha sido, y vamos a seguir trabajando en todos estos tres proyectos" ha concluido el consejero.