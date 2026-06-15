Este martes abre un primer plazo para solicitar residencia escolar en C-LM para el curso 2026/2027

Archivo - Escolares pintando - AY ALCÁZAR - Archivo

TOLEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado una Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula el procedimiento de adjudicación de plazas en las residencias escolares de Castilla-La Mancha para el alumnado matriculado en centros públicos de esta comunidad y se convocan para el curso 2026/2027.

La presente orden entrará en vigor este martes, según el texto recogido por Europa Press, que especifica que las solicitudes de admisión se podrán presentar en dos plazos, en función de la etapa educativa y curso acreditado para acceder a la residencia.

Así, el primer plazo será de 10 días hábiles contados desde este martes, pudiendo presentar solicitud el alumnado de cualquier etapa educativa. El alumnado de los ciclos formativos que esté pendiente de confirmación de matrícula educativa y que cumpla los requisitos podrá solicitar plaza.

El segundo plazo será desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 11 de septiembre de 2026, y podrá presentar solicitud el alumnado que no haya presentado solicitud el primer plazo.

Excepcionalmente, el alumnado que sea escolarizado con posterioridad al 11 de septiembre de 2026 o que cumpla los requisitos de admisión por causas sobrevenidas con posterioridad a dicha fecha, podrá presentar solicitud de admisión en el plazo de cinco días hábiles desde que tenga conocimiento del cumplimiento de los requisitos.

La Consejería, a través de esta Orden, establece el número y distribución de plazas que se ofertan y los criterios para la selección de las personas residentes futuras y regula las condiciones generales de los servicios que a través de las residencias se prestan.

En concreto se convocan 619 plazas, en régimen de concurrencia competitiva, en residencias escolares de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el alumnado matriculado en centros docentes de titularidad pública que curse enseñanzas obligatorias y no obligatorias durante el curso escolar 2026/2027.