Este martes comenzarán los trabajos de desmontajes de la Colección Roberto Polo en Toledo

Archivo - La colección Roberto Polo en el Centro de Arte Moderno y Contemporáneo en Toledo. - JCCM - Archivo

TOLEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este martes, 28 de abril, van a comenzar los trabajos de desmontaje de la colección Roberto Polo en Toledo, iniciándose el proceso de desmontaje y embalado de las obras para su transporte, mientras que en Cuenca está previsto que las labores arranquen el 11 de mayo, completando así el proceso de retirada de la colección en sus distintas ubicaciones.

En nota de prensa, desde el Gobierno regional recuerdan que la 'Colección Roberto Polo. Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha' ha sido una institución cultural dedicada al arte moderno y contemporáneo que nació a partir de un acuerdo entre el coleccionista y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Se inauguró en 2019 en Toledo y posteriormente en Cuenca, con el objetivo de exhibir una parte de su importante colección privada, considerada una de las más relevantes de Europa.

La colección reunía más de 7.000 piezas que abarcaban disciplinas como la pintura, la escultura, la fotografía y el diseño, de las cuales alrededor de 500 obras han formado parte de la exposición permanente.

Entre sus fondos destacaban artistas de primer nivel como Wassily Kandinsky, Paul Klee, Edgar Degas o Pablo Picasso, entre otros grandes nombres del arte. En su conjunto, ofrecía un recorrido que abarcaba desde las vanguardias históricas del siglo XX hasta las manifestaciones más representativas del arte contemporáneo.