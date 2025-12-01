Este martes juzgan en Albacete a un varón acusado de violar a la amiga menor de edad de su hijo

Archivo - PALACIO DE JUSTICIA, TSJCM ALBACETE - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete va a juzgar este martes, 2 de diciembre, a A.J.C.G. por violar en varias ocasiones a una amiga de su hijo, ambos menores de edad, en lo que constituiría un delito por el que el Ministerio Público ha pedido 10 años de cárcel.

Según relata la Fiscalía en su escrito de acusación, los hechos ocurrieron en julio de 2018, cuando a la salida de la escuela de verano el procesado recogía a su hijo y a su amiga y los llevaba a comer a su casa. Como el encausado era conocido de los padres de la víctima y estos salían más tarde de trabajar, era común que la menor pasara las tardes de entre semana con el acusado y su hijo, hasta que su familia la recogía.

En al menos cinco ocasiones, el acusado se introdujo en la cama que compartían los dos menores durante la hora de la siesta, creyendo que estos estaban dormidos. Fue entonces cuando aprovechaba para agredir a la niña, quien no decidió denunciar hasta que dos años después vio en el instituto una charla sobre violencia sexual.