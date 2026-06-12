Martín-Buro (PP) afirma que Comité Nacional de Derechos y Garantías "avala" el trabajo hecho en Cuenca desde noviembre

El presidente del Partido Popular de Cuenca, José Antonio Martín-Buro. - PP

CUENCA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Cuenca, José Antonio Martín-Buro, ha asegurado este viernes que el trabajo de la Junta Gestora del PP en esa provincia desde el 3 de noviembre está "avalado" por el Comité de Derechos y Garantías del partido a nivel nacional y así ha sido en "todas las decisiones" que han emanado de esa Junta Gestora.

Martín-Buro ha respondido así, en rueda de prensa desde Toledo, preguntado por el hecho de que el Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular haya rechazado uno de los recursos presentados por un afiliado de la formación contra el acuerdo adoptado por la nueva gestora para la constitución de un nuevo Comité Ejecutivo Provincial, al entender que vulnera los estatutos del partido.

El acuerdo del Comité Nacional de Derechos y Garantías, consultado por Europa Press, recuerda que este afiliado denunció los acuerdos de la gestora ante el órgano regional, que archivó la reclamación con el voto de todos los miembros presentes excepto el de la diputada conquense Ana Cantarero, que se abstuvo, si bien instó a la Gestora a utilizar, en sus comunicaciones, la denominación recogida en los estatutos nacionales.

José Antonio Martín-Buro, amparándose en lo que dice ese texto, ha asegurado que él se expresa sobre cuestiones internas en los órganos del partido, que es donde se contestan las reclamaciones que se hacen, restando credibilidad a informaciones de "redes sociales" que se amparan en su mayoría "en el anonimato" por lo que ha evitado hacer interpretaciones de quienes "se esconden" en ese anonimato.

"Si el Comité de Derechos y Garantías avala estas cuestiones, no es una cuestión de credibilidad o no, es una cuestión de legalidad", ha señalado el dirigente 'popular', que ha argumentado que están "más que tranquilos porque los acuerdos están refrendados".

"Por nuestra parte no podemos estar más tranquilos del trabajo que hacemos", ha expresado, asegurando que ese trabajo "sigue centrado en las necesidades de los conquenses".

El dirigente 'popular' también ha afeado que por parte del PSOE se estén centrado en lo que se expresa a través de esas cuentas en redes sociales, de personas no identificadas. "Me hubiera gustado que nos hubieran preguntado también qué interpretación podríamos hacer de todas las causas judiciales que les asolan" y sobre las que los socialistas guardan "silencio".

"Creo que estamos haciendo un trabajo absolutamente impecable y en tanto en cuanto el PSOE busque enfangar la política del Partido Popular, es que seguramente lo estamos haciendo verdaderamente bien", ha asumido Martín-Buro.