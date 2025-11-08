Más de 1.000 personas han pasado por la celebración del 'Tour Promoción' impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha

CIUDAD REAL, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.000 personas han pasado en las últimas semanas por la celebración del 'Tour Promoción' que ha impulsado el Gobierno de Castilla-La Mancha, según ha dado a conocer la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, quien ha asistido este sábado a esta actividad en la localidad de Campo de Criptana.

Carmen Teresa Olmedo ha celebrado el éxito de esta iniciativa que tiene como objetivo sacar el deporte a la calle y promover habitos de vida saludables en todos los rincones de la regió, ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, la viceconsejera de Cultura y Deportes ha recordado que este proyecto forma parte del legado de la Región Europea del Deporte que celebró Castilla-La Mancha en 2024, donde se pusieron en marcha 21 programas deportivos que generaron 2.250 actividades y eventos, alcanzando a más de 518.000 participantes en más de 300 localidades de las cinco provincias.

Este movimiento deportivo, además de fomentar la actividad física, tuvo un impacto económico estimado de 67 millones de euros, sosteniendo 7.195 puestos de trabajo y representando un incremento del 0,14 por ciento del PIB regional.

El Tour de Promoción Deportiva 2025 ha recorrido este otoño las localidades de San Pedro (Albacete), Motilla del Palancar (Cuenca), Cabanillas del Campo (Guadalajara), Villacañas (Toledo) y, como cierre del programa, Campo de Criptana (Ciudad Real).