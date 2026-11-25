Espectáculo 'La Alegría de la Navidad' en Puy de Fou - JUANMA JIMENEZ

TOLEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Puy du Fou estrenará este sábado, 28 de noviembre, 'La Alegría de la Navidad', el espectáculo navideño en vivo "más grande de España" en el que más de 120 actores llevan al espectador al origen tradicional de estas fechas, sobre un escenario con capacidad para 7.000 espectadores, con un despliegue de luz, imagen de gran formato y sonido.

Sobre el escenario de 'El Sueño de Toledo', con cinco hectáreas al aire libre, este show hace un recorrido histórico que arranca con la liberación de Moisés, atravesando la época romana y culminando con el nacimiento de Jesús en Belén.

El escenario del 'El Sueño de Toledo' se transforma "totalmente" durante algo más de 35 minutos desplegando "nuevas proyecciones y escenografías", tal y como ha señalado Antonio José Grande, responsable artístico del mismo, en declaraciones a los medios.

Grande ha explicado que la coordinación del mismo es "compleja", por contar con un equipo tan numeroso, pero ha puesto en valor que "todos suman para sacarlo adelante" y "lo pone muy fácil".

Olivier Strebelle, consejero delegado de Puy du Fou España, ha manifestado que este "espectáculo es muy especial" porque es la primera vez que se transforma el escenario del "gran espectáculo de noche 'El Sueño de Toledo'.

"Queremos que la gente conozca la historia y se emocione con ella", ha asegurado Strebelle, añadiendo que este show busca "recuperar la tradición pura".

Con este espectáculo los espectadores podrán viajar a una "Navidad auténtica", y las familias podrán "dejar a un lado las pantallas", olvidarse "de las prisas y el estrés que acompañan estas fechas" y venir a este parque a "disfrutar y emocionarse".

ARRANQUE EL 28 DE NOVIEMBRE

El parque inaugura este sábado 28 de noviembre su temporada navideña con el estreno de 'La Alegría de la Navidad' y hasta el 5 de enero, desplegará su agenda en la que destaca el Cortejo Real de Sus Majestades de Oriente, que recorre el parque cada tarde con un séquito compuesto por más de 150 personajes y 100 animales.

Los poblados históricos del parque se transforman por completo para acoger una programación que recupera los oficios tradicionales y la gastronomía más típica de estas fechas.

Además, los espectáculos permanentes del recinto, varios de ellos reconocidos como los mejores del mundo, seguirán en cartel durante las fiestas.

El mercadillo navideño no se concentrará solo en un único espacio, ya que los puestos se repartirán por todos los poblados del parque.

En la Gran Jaima Real, los niños podrán reunirse con Sus Majestades de Oriente, elegir a su rey favorito y entregarle en mano la carta con sus deseos. Con el parque ya en silencio, el Cortejo Real recorre sus caminos: Melchor, Gaspar y Baltasar desfilan escoltados por un séquito de 150 personajes y más de 100 animales.

La música completa la programación navideña con la celebración del V Concurso de Coros de Puy du Fou España, con 22 agrupaciones corales infantiles llegadas de distintos puntos del país.

Las entradas para la Temporada de Navidad de Puy du Fou España ya se pueden adquirir en su web https://puydufouespana.com/espana/es