Más de 120 eventos en más de 60 municipios para celebrar el eclipse solar del 12 de agosto en Cuenca

Presentación de las actividades del eclipse en la provincia de Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 120 eventos en más de sesenta pueblos componen la programación de actividades que acogerá la provincia de Cuenca con motivo del eclipse solar total del 12 de agosto.

La Diputación de Cuenca organizará ochenta de estas actividades que serán coordinadas, junto a las que celebren los ayuntamientos, por la Agrupación de Hostelería de Cuenca, que se está volcando en este acontecimiento astronómico que "va a ser un antes y un después, no solo por la subida de visitantes y pernoctaciones, sino por lo que vamos a recoger después", ha asegurado el secretario general de la organización empresarial, Diego López.

A estas alturas tenemos más reservas que para un año normal, pero siguen quedando plazas y entiendo que, cuando vean esta programación, se harán muchos más", ha vaticinado el representante empresarial, que ha insistido en que el eclipse es un fenómeno que, como ha ocurrido en Cuenca con la reciente capitalidad gastronómica, dejará réditos durante los años posteriores.

La diputada de Turismo, Mayte Megía, se ha encargado de desglosar las principales citas de una programación que se desarrollará durante todo el verano.

Los eventos comenzarán el 15 de junio y en total saldrán en torno a las 30.000 entradas e invitaciones, que se podrán adquirir en la web del Eclipse en Cuenca.

Astronomía, cultura, música, naturaleza, gastronomía, ecoturismo, actividades familiares y por supuesto promoción del territorio, confluyen en una programación que quiere convertir el eclipse "en una experiencia turística completa".

Entre los eventos habrá observaciones solares y del cielo nocturno con showcooking en Cañamares, Sotos, Huélamo y Cañizares.

Otra propuesta es el planetario móvil del Museo de las Ciencias y la maleta astronómica, que llegará a Cañamares, Beamud, Cañaveras, Cañizares, Vega del Codorno, Cardenete, Mariana, Arcas, Santa Cruz de Moya, Poyatos, Cañete, Priego, Huete, Carboneras de Guadazaón, Mira, Cardenete, Aliaguilla, Fuentes, Chillarón de Cuenca, Jabaga, Villalba del Rey, Villaconejos de Trabaque, Albalate de las Nogueras, Enguídanos, Valdeolivas, Salvacañete, Nohales, La Melgosa, Villar de Domingo García, Tinajas, Buenache de la Sierra, Arguisuelas Castejón, Palomera, Canaleja del Arroyo, Víllora, Reíllo, Cañada del Hoyo y Cañaveruelas.

En tercer lugar, habrá catorce rutas de ecoturismo en Vega del Codorno en Huélamo, en Beamud, en Beteta, en Tragacete, Uña, Mohorte, Valdemeca, Laguna del Marquesado, Henarejos, Boniches, Fuentelespino de Moya, Aliaguillas Y las Majadas.

Otras iniciativas son las tres travesías nocturnas en piragua en Buendía, Cuenca y Villalba de la Sierra, dos espectáculos itinerantes en Salvacañete y Zarzuelas, las actuaciones del Ciclo Itinerante de Actuamos en Patrimonio y conciertos y festivales durante todo el mes de agosto.

La diputada ha agradecido el trabajo de su equipo del Servicio de Turismo, "que lleva muchos meses trabajando de la mano de la Agrupación de Hostelería, que es quien ha plasmado en papel todas las ideas y actividades que vamos a realizar durante los meses de junio, julio y agosto".

También ha destacado el trabajo del Gobierno regional en las actividades como el Planetario Móvil y la Maleta Astronómica, conciertos y festivales durante todo el mes de julio y agosto.

La inversión de la Diputación supera los 775.000 euros y se están lanzando acciones promocionales y paquetes turísticos.