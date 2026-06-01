Más de 1.500 alumnos afrontan en Guadalajara una PAU con nuevas medidas contra el fraude

PAU en la UAH en Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha arrancado este lunes con normalidad en Guadalajara, donde un total de 1.559 estudiantes están llamados a realizar los exámenes organizados por la Universidad de Alcalá (UAH), una cifra que supone un incremento aproximado del 5% respecto al año anterior.

Del total de alumnos matriculados en la provincia, 1.420 proceden de Bachillerato y 139 de ciclos formativos. Los exámenes se desarrollan principalmente en el Edificio Multidepartamental del campus de Guadalajara.

Durante una visita a la sede del campus guadalajareño, el vicerrector de Estudios Oficiales de la UAH, Francisco Javier Acevedo, ha destacado que la jornada ha transcurrido "con los nervios típicos" de este tipo de pruebas pero con total normalidad.

"Cuando salen del primer examen y ven que lo han podido hacer bien, se van relajando", ha señalado Acevedo, quien ha recordado que la organización de la PAU es el resultado de un trabajo de preparación que se prolonga durante prácticamente un año.

El responsable universitario ha indicado además que Guadalajara concentra aproximadamente una cuarta parte de los más de 6.000 estudiantes matriculados en la Universidad de Alcalá para esta convocatoria y ha subrayado que el campus guadalajareño continúa siendo "un pilar indispensable" para la institución académica.

DETECTORES CONTRA EL FRAUDE

Entre las principales novedades de esta edición figura la incorporación de detectores de radiofrecuencia para combatir posibles fraudes mediante dispositivos electrónicos. Según ha explicado Acevedo, los controles permitirán detectar el uso de teléfonos móviles, pinganillos o gafas inteligentes conectadas.

Se trata, ha dicho, de una medida destinada a proteger a la mayoría de estudiantes que realizan las pruebas de forma correcta, ya que el fraude resulta "profundamente injusto para la inmensa mayoría de alumnos que son honestos".

Por su parte, la presidenta del tribunal de la sede de Guadalajara, Teresa Jiménez Calvete, ha confirmado que la primera jornada se ha desarrollado sin incidencias reseñables y que ningún estudiante ha tenido problemas con la documentación necesaria para acceder a los exámenes.

Jiménez Calvete ha destacado la labor previa de los centros educativos, que durante las últimas semanas han recordado a los alumnos los requisitos necesarios para afrontar la prueba.

También ha precisado que las incidencias más habituales suelen estar relacionadas con estudiantes que acuden por error a una sede distinta de la que les corresponde.

La responsable del tribunal ha recordado igualmente que los teléfonos móviles deben permanecer completamente apagados y guardados durante las pruebas, ya que no está permitido mantenerlos en modo avión.

TRANQUILIDAD A LOS ESTUDIANTES

Asimismo, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández Montes de la Junta en Guadalajara, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los estudiantes y les ha animado a confiar en la preparación adquirida durante el Bachillerato.

Fernández Montes ha aprovechado además para recordar que la primera matrícula de los estudios de grado cursados en Guadalajara continuará siendo gratuita para los estudiantes que cumplan los requisitos establecidos por el Gobierno regional, una medida que, según ha señalado, pretende facilitar el acceso a la educación superior y aliviar la carga económica de las familias.

Los exámenes de la PAU se prolongarán hasta el próximo jueves --que si bien es fiesta en Castilla-La Mancha, no lo es para la realización de estas pruebas por depender de la Universidad de Alcalá-- y las calificaciones se harán públicas el 11 de junio a partir de las 12.00 horas.