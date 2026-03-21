Más de 15.000 aspirantes están admitidos este fin de semana en las pruebas de la OPE del Sescam

Pruebas de la OPE del Sescam. - JCCM

TOLEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 15.000 aspirantes están admitidos este fin de semana en nuevas pruebas selectivas correspondientes a las Ofertas Públicas de Empleo 2023 y 2024 del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), que afrontan su cuarto fin de semana de exámenes con un desarrollo marcado por la normalidad y la alta participación.

Así lo ha dado a conocer el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, quien ha asistido a la celebración de los exámenes este sábado en Toledo, felicitando al director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, Íñigo Cortázar por el correcto funcionamiento de las pruebas.

El consejero ha explicado que "la jornada de este sábado tiene como principal protagonista la categoría de Enfermería, la más numerosa de toda la convocatoria, cuyos aspirantes están convocados a examen de forma simultánea en todas las provincias de la región, lo que pone de manifiesto la dimensión de este proceso selectivo y la importancia estratégica de esta categoría dentro del sistema sanitario público".

Cerca de 9.500 aspirantes han sido admitidos a participar en la prueba selectiva para optar a una de las 1.131 plazas convocadas en la categoría profesional de Enfermería, ha informado la Junta en un comunicado.

Desde el año 2015 se han convocado un total de 9.487 plazas de Enfermería en las sucesivas Ofertas Públicas de Empleo aprobadas: 239 en la OPE 2016; 820 en la de 2017-2018; 778 en la OPE de Estabilización de 2022 y 1.131 en la OPE 2023-24.

Junto a Enfermería, durante este fin de semana se celebran pruebas para otras categorías del ámbito sanitario, técnico y de gestión. En total, están convocados más de 10.600 aspirantes el sábado y cerca de 5.000 el domingo, incluyendo especialidades de técnicos superiores sanitarios, higienistas dentales, profesionales de laboratorio, radioterapia, trabajo social, tecnologías de la información y personal de oficios y servicios.

Todas las pruebas se están desarrollando con total normalidad y sin incidencias destacables, gracias al trabajo coordinado de los tribunales y de los equipos organizativos.

ALTA PARTICIPACIÓN Y BALANCE DEL PROCESO

Fernández Sanz ha explicado que, desde el inicio de los exámenes, "el proceso selectivo está registrando una participación media en torno al 75 por ciento, superando en muchos casos la de convocatorias anteriores".

Entre los datos más destacados de los fines de semana anteriores figura el examen de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), celebrado en todas las provincias, que reunió a más de 7.000 participantes (76 por ciento de asistencia), así como el de Médico de Familia, que también alcanzó un 76 por ciento de participación.

Asimismo, se han celebrado pruebas correspondientes a un amplio número de categorías sanitarias y no sanitarias, como enfermería inspectora, grupo técnico de la función administrativa, fisioterapia, terapia ocupacional o neurofisiología clínica, entre otras.

El proceso ha permitido además la convocatoria de especialidades que no se celebraban desde hace años, así como hitos como la primera OPE de Enfermería Especialista en Salud Mental y del Trabajo, contribuyendo a reforzar y diversificar los perfiles profesionales del sistema sanitario público.

COMPROMISO CON LA ESTABILIDAD DEL EMPLEO

"El desarrollo de estas pruebas forma parte del compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la estabilidad en el empleo público sanitario, el refuerzo de las plantillas y la mejora de la calidad asistencial", ha destacado el consejero de Sanidad.

Se trata de la mayor convocatoria de empleo público sanitario de la región, tanto por volumen de plazas como por número de aspirantes, que está permitiendo avanzar en la reducción de la temporalidad y en la consolidación del empleo en el Sescam.

El titular de Sanidad ha destacado que, precisamente, la semana próxima "va a ser, creo, una buena semana para la Sanidad de Castilla La Mancha", ya que, según sus palabras "presentaremos, después de la firma ya todas las adjudicaciones del transporte sanitario, que ha sido un montante muy importante desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de recursos y también desarrollaremos otra de las reuniones importante para la recuperación de la carrera profesional, como ya anunciamos que será el próximo jueves".

En definitiva, Fernández Sanz ha reiterado para terminar que será "una buena semana para seguir construyendo sistema como hoy lo estamos haciendo aquí con esta oferta de empleo público".