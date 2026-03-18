Más de 200 personas se movilizan en Cuenca en un simulacro para poner a prueba el Plan Regional de Inundaciones

Más de 200 personas movilizadas en un simulacro para poner a prueba en Cuenca el Plan Regional de Inundaciones - FHC / EUROPA PRESS

CUENCA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas han participado en Cuenca en un simulacro de inundaciones que ha puesto a prueba a la práctica totalidad de recursos de seguridad y sanitarios de la provincia: desde la Policía a los bomberos forestales pasando por efectivos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, voluntarios de Protección Civil de Cuenca y varios municipios, personal de Cruz Roja, los trabajadores del 112 y hasta los arquitectos de la demarcación conquense.

La recreación, enmarcada en un escenario de Semana Santa después de una noche de lluvias intensas, se ha extendido durante cuatro horas contado con varios episodios: un derrumbamiento de un edificio y una avalancha humana durante la salida de una procesión a las puertas de la iglesia del Salvador, el desalojo del centro de mayores del Cristo del Amparo en Tiradores Bajos para su traslado a un hospital de campaña en la plaza de España, el rescate de unos jóvenes atrapados por una riada en el parque del Huécar y la recuperación de los cuerpos de dos motoristas que han caído al río Júcar tras precipitarse por el puente de San Antón. La figuración ha corrido a cargo de estudiantes del ciclo de Emergencias Sanitarias y Protección Civil que se imparte en el instituto 'Fernando Zóbel'.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que este simulacro ha puesto a prueba el Plan Especial de Riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha "para saber cómo funciona y detectar los fallos y las mejoras que se podrían aplicar".

El responsable del Gobierno regional ha pedido disculpas por los cortes de tráfico y las molestias ocasionadas a los ciudadanos, que han recibido a las 9.15 horas un mensaje de emergencia ES-Alert en sus teléfonos con el aviso de esta simulación.

Ruiz Molina ha apuntado que son ya más de 60 los simulacros que se han realizado a nivel regional desde el año 2015 y el segundo que se celebra en la ciudad de Cuenca, donde se recreó en 2022 un incendio en la Catedral.

El consejero ha querido apuntar que el actual Ejecutivo regional ha incrementado en más de un 74% el presupuesto de protección ciudadana de Castilla-La Mancha y que está en plena construcción el nuevo edificio del Servicio de Emergencias 112, que multiplicará por cuatro su superficie.

"En definitiva, pretendemos ser mucho más eficaces ante una situación de emergencia y tener a todos los grupos preparados, porque lo esencial en el servicio público que prestamos en materia de emergencias es la seguridad de las personas".

LA ACTIVACIÓN DEL PLAN, CADA VEZ MÁS FRECUENTE

El director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, ha señalado que están poniendo el foco en los planes de Fenómenos Meteorológicos Adversos e Inundaciones "porque con el impacto del cambio climático estamos viendo que su activación es más frecuente".

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha agradecido esta oportunidad de "entrenar técnicamente todos los equipos de orden de intervención sociales" y ha destacado la coordinación que ha existido entre todos los colectivos participantes. Igualmente, Dolz ha pedido disculpas a la ciudadanía por los cortes de tráfico y de accesos a algunas calles durante toda esta mañana.

Por su parte, el presidente de la Junta de Cofradías de Cuenca, Jorge Sánchez Albendea, ha incidido en que "cuidar estos detalles da riqueza a la Semana Santa".

En este caso el simulacro se ha producido en un lugar simbólico como la plaza del Salvador, donde comienza la procesión de Camino del Calvario del Viernes Santo conquense, y todas las indicaciones de esta recreación permitirán tomar nota para mejorar la seguridad en la salida de este desfile.