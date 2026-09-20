Más de 2.000 corredores despiden los encierros de Guadalajara 2026 en una multitudinaria quinta carrera

Último encierro de Guadalajara. - IVAN SERRANO/AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara ha cerrado este domingo sus tradicionales encierros por el casco histórico con una multitudinaria quinta carrera protagonizada por seis toros en puntas de la ganadería Juan Pedro Domecq y con más de 2.000 corredores en las calles, superando así la elevada participación registrada ya en la jornada del sábado, cuando se contabilizaron alrededor de 1.800 mozos.

El quinto encierro ha comenzado a las 8:.0 horas desde los corrales instalados en el Mercado de Abastos y ha discurrido por la plaza Virgen de la Antigua, calle Doctor Mayoral, plaza Mayor, calle Mayor, plaza de Santo Domingo y calle Capitán Arenas hasta llegar a la plaza de toros.

La manada ha completado el recorrido en 2 minutos y 39 segundos, en una carrera seguida por numeroso público a lo largo de todo el itinerario y marcada por la presencia de corredores desde los primeros metros, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, ha destacado especialmente el comportamiento de los toros de Juan Pedro Domecq y, en particular, el protagonismo de uno de los astados colorados en el tramo final de Capitán Arenas.

En el apartado sanitario, durante el encierro se han registrado dos traumatismos provocados por caídas y un pisotón de un manso, con atenciones en el entorno de Capitán Arenas y Doctor Fleming. Desde Protección Civil se ha confirmado que las incidencias no revisten gravedad y que los dos traumatismos no han estado relacionados directamente con los toros.

Tras la finalización del encierro ha tenido lugar la tradicional suelta de reses bravas, con vaquillas y toros, poniendo el broche a la última mañana de encierros de las Ferias y Fiestas de Guadalajara.

López Pomeda ha destacado que las cifras de participación reflejan "la expectación, el apoyo de la afición y de los corredores", y ha subrayado el esfuerzo realizado para continuar impulsando una tradición reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional.

"Guadalajara se ha puesto a la altura a nivel taurino. Hemos hecho un esfuerzo grandísimo para conseguir que nuestros encierros sigan avanzando", ha señalado el concejal de Festejos, quien ha adelantado un balance "muy positivo y bastante exitoso" de esta edición.

UNAS FIESTAS MULTITUDINARIAS Y TRANQUILAS

Por su parte, el concejal de Seguridad, Chema Antón, ha realizado también una valoración positiva de la última noche festiva, destacando que, pese a la elevada presencia de público en los diferentes espacios de las Ferias y Fiestas, la jornada transcurrió con tranquilidad.

Antón ha señalado la gran afluencia registrada tanto en el recinto ferial como en los toros de fuego y ha incidido especialmente en el buen desarrollo de las fiestas desde el punto de vista de la seguridad.

"Ha habido mucha gente por todos los sitios, todo el ferial lleno, los toros de fuego llenos y todo ha transcurrido fenomenal. Han sido unas fiestas muy tranquilas", ha valorado.

El concejal de Seguridad ha querido cerrar este último encierro con un agradecimiento expreso a todos los profesionales que han formado parte del dispositivo de seguridad, especialmente Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y Cruz Roja, por el trabajo desarrollado durante las jornadas festivas.

La última mañana de encierros ha comenzado, además, con un prólogo muy especial y profundamente alcarreño. Quince minutos antes del lanzamiento del encierro, a las 7.45 horas, los primeros acordes del Encierro de la Jota han sonado desde la iglesia de San Nicolás, poniendo música y tradición a la espera de corredores y público.

La Asociación Wad All Hayara ha sido la encargada de bailar y cantar una jota alcarreña en pleno casco histórico, mientras las calles comenzaban a llenarse de corredores ante la inminente salida de los toros de Juan Pedro Domecq.

La iniciativa, organizada por la Federación Taurina de Guadalajara con la colaboración de la Asociación Wad All Hayara, ha dado paso, pocos minutos después, al quinto y último encierro.