Más de 250 personas de 25 clubes participarán en el XXII Encuentro Provincial de Clubes de Lectura en Alatoz el día 10

Presentación del XXII Encuentro Provincial de Clubes de Lectura en Alatoz con Luz Gabás como autora invitada. - DIPUCIÓN

ALBACETE, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Alatoz será escenario, este miércoles, 10 de junio, del XXII Encuentro Provincial de Clubes de Lectura de Albacete, una iniciativa impulsada por la Diputación y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento anfitrión.

Así lo ha dado a conocer el diputado de Cultura, Miguel Zamora, junto al delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Diego Pérez; y al alcalde de la localidad, Saturnino Mancebo, avanzando que esta cita reunirá a más de 250 participantes procedentes de 29 clubes de lectura de 20 localidades de la geografía albacetense, en torno a una programación que tendrá como protagonista a la prestigiosa escritora Luz Gabás, autora invitada de esta edición.

Durante su intervención, Zamora ha subrayado la relevancia de una iniciativa que, tras más de dos décadas de trayectoria, se ha consolidado como uno de los grandes referentes culturales de la provincia, y ha destacado que "es el mejor reflejo del extraordinario trabajo que se realiza durante todo el año en nuestros clubes de lectura".

El diputado ha agradecido la implicación de todas las personas e instituciones que hacen posible esta iniciativa, destacando el trabajo coordinado de las administraciones públicas, las bibliotecas, los clubes de lectura y los profesionales de cultura y educación tanto de la Diputación como de la Junta, ha informado la institución provincial en un comunicado.

Asimismo, ha tenido palabras de reconocimiento para el Ayuntamiento de Alatoz, su biblioteca municipal y el Club de Lectura 'La Rosa del Azafrán', por su compromiso en la organización de una jornada que convertirá a la localidad en punto de encuentro para lectores y lectoras de toda la provincia.

También ha destacado el apoyo de los patrocinadores: Asociación de Bibliotecarios de Albacete, Bibliotecas Públicas de C-LM, Popular Libros, Librería Circus, Herso, Clubes de Lectura de la Provincia de Albacete y Grupo Planeta.

ESPACIOS DE DIÁLOGO Y CONVIVENCIA

Además, Zamora ha asegurado que los clubes de lectura no sólo fomentan el hábito lector, sino que contribuyen a fortalecer el pensamiento crítico y el diálogo intergeneracional, transformando la lectura individual en una experiencia colectiva, que genera espacios de convivencia y participación ciudadana, "enriqueciendo la vida cultural de nuestros pueblos".

La programación de esta 22ª edición del Encuentro de Clubes de Lectura comenzará a las 9.00 horas con la recepción de los grupos participantes. Tras la inauguración oficial, el narrador y comunicador Jesús Ge una intervención titulada 'Es un decir: la oralidad como herramienta literaria'. Posteriormente, tendrá lugar el esperado encuentro con Luz Gabás, 'Una vida dedicada a la escritura', seguido de una firma de ejemplares.

Por la tarde, los y las asistentes podrán participar en visitas guiadas por distintos puntos de interés turístico de Alatoz y disfrutar del espectáculo musical 'La Troba del Llano', antes de la clausura prevista para las 19:30 horas.

Por su parte, el delegado de Educación, Cultura y Deportes, Diego Pérez, ha asegurado que éste es uno de "los eventos culturales más importantes de la provincia", remarcando la importancia que tienen los clubes de lectura en el conjunto de la geografía albacetense, donde conviven 365 clubes distribuidos en 78 municipios, de los que 181 son de adultos, 142 infantiles y 42 juveniles, sumando más de 7.300 lectores y lectoras.

"Estamos hablando de un proyecto sólido, participativo y profundamente transformador", ha afirmado, señalando que estos encuentros son "el culmen de ocho meses de trabajo, de lecturas y reflexiones compartidas, y de muchas experiencias, así como de amistades en torno a los libros".

Finalmente, el alcalde de Alatoz, Saturnino Mancebo, ha subrayado "el orgullo" que supone para su localidad, "un pueblo de poco más de 500 habitantes", ser la sede de este encuentro, señalando que han realizado un gran esfuerzo colaborando con la organización para que todo sea un éxito el próximo miércoles.

Momento que ha aprovechado para agradecer públicamente la labor del personal del Ayuntamiento, del club de lectura local y del club de la Aguja de Alatoz. Del mismo modo, ha remarcado su agradecimiento a las instituciones impulsoras por "traer a Luz Gabás a Alatoz", aseverando que es una gran oportunidad para la localidad.