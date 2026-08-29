Más de 25.000 personas han pasado por la exposición 'Primada. VIII centenario de la Catedral de Toledo' desde su inicio

Inauguración de la exposición 'Primada. VIII centenario de la Catedral de Toledo'. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha cifra en más de 25.000 personas las que han pasado por la exposición 'Primada. VIII centenario de la Catedral de Toledó' desde su inauguración, en el mes de mayo.

La Catedral Primada de Toledo se ha convertido en escenario de una propuesta expositiva que permite acercarse al patrimonio, la historia y la riqueza artística de uno de los grandes referentes culturales de Castilla-La Mancha.

Según destaca el Ejecutivo, la exposición ofrece al visitante la oportunidad de descubrir piezas y testimonios vinculados a la Catedral desde una mirada que pone en valor su legado y su papel como espacio de encuentro entre arte, cultura e historia.

'Primada. VIII Centenario de la Catedral de Toledo' representa, además, una apuesta por acercar ese patrimonio a la ciudadanía y a quienes visitan Toledo, contribuyendo a divulgar y preservar el conocimiento sobre uno de los conjuntos monumentales más importantes de España.

La muestra permite poner en diálogo el patrimonio histórico con una propuesta cultural contemporánea, favoreciendo una experiencia que combina divulgación, belleza y conocimiento.

La exposición estará abierta hasta el próximo 14 de octubre y las entradas pueden adquirirse en https://primada2026.es/comprar-entradas/.