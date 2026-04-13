Más de 30 artistas participarán este viernes en el III Festival de Música Urbana 'Indomables' de Albacete

Presentación del Festival 'Indomables'. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Albacete celebrará el próximo viernes, 17 de abril, en la Caseta de los Jardinillos, a partir de las 17.00 horas, e impulsado por la marca 'Urbancete', el III Festival de Música Urbana 'Indomables' que cuenta con un cartel compuesto por más de 30 artistas locales.

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha puesto en valor el "firme compromiso" que el Ayuntamiento mantiene con la cultura y con los artistas locales, asegurando que "hay ciudades que esperan a que la cultura llegue desde fuera y otras que la generan, la impulsan y la convierten en parte esencial de su identidad, como Albacete".

Serrallé se ha pronunciado de este modo durante la rueda de prensa de presentación del evento junto a la concejala de Juventud y de la Mujer, Gala de la Calzada; el promotor musical, Nemesio García; el inspector de la Policía Local, Luciano Rosillo, así como los artistas Shablo, Luyi, Doro, Nomo7&Adrenalina y Mario Masip, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejala ha puesto en valor que el cartel de la III edición de este festival de música urbana y electrónica refleja una apuesta decidida del equipo de Gobierno por el talento local, siendo un claro ejemplo que el cien por cien del cartel está compuesto por más de 30 artistas albaceteños de rap, hip-hop, trap, reguetón, afrobeat, techno y electrónica que reflejan la riqueza y diversidad de la escena musical local, entre los que se encuentran Decojones Company, Atti & Kirt, Belda, DBoss, Diegales, Don Mono, Doro, EseCce, Free Narciso, Hxxdprincess, Hystoryan, Katro, La Cuarta Rima, Logal, LKA & Buba, Nomo7 & Adrenalina, Mario Masip, Nolatengo, Luyi, Raibax, Shablo, SNC, Stardvst o Vaargas.

"El carácter cien por cien local responde a una apuesta clara por impulsar el talento de proximidad y ofrecer una plataforma real de visibilidad a nuestros artistas", ha dicho, recordando que 'Indomables' nace con el objetivo de "dar voz a una nueva generación, generar oportunidades y fortalecer un tejido cultural que hoy es ya una realidad consolidada y en expansión".

Ha añadido que este Festival "representa esa manera de entender la cultura como un espacio de creación, de oportunidad y de expresión para las nuevas generaciones", asegurando que "no es únicamente un evento musical, sino un proyecto que ha sabido crecer y consolidarse, edición tras edición, hasta convertirse en una cita imprescindible dentro de la programación cultural".

Asimismo, ha señalado que 'Indomables' "es un evento seguro, organizado y con valores que incorpora criterios de sostenibilidad y conciencia social", señalando que "apostar por este festival, es apostar por una ciudad más dinámica, inclusiva y conectada con la realidad social y entender la cultura como un motor de desarrollo, una herramienta de cohesión y una oportunidad para proyectar el talento local".

Además, ha agradecido y reconocido expresamente la labor del promotor Nemesio García, destacando su implicación, visión y compromiso para consolidar este proyecto, así como su capacidad para generar espacios para el talento joven en la ciudad, indicando que el Ayuntamiento seguirá trabajando para que iniciativas como 'Indomables' crezcan, se consoliden y sigan posicionando a Albacete como referente de las nuevas tendencias culturales.

'Indomables' mantendrá su carácter accesible, con entrada libre hasta completar aforo mediante invitación a través de un código QR disponible en distintos canales, como la emisora municipal Nova Onda, en las redes sociales de los artistas del cartel, del propio festival y del Centro Joven.

UN ESPACIO BASADO EN EL RESPETO Y LA IGUALDAD

Por su parte, la concejala de Juventud e Igualdad ha destacado la apuesta del Equipo de Gobierno por aquellas iniciativas que, como el festival 'Indomables', den voz a la juventud, fomenten la cultura y refuercen valores tan esenciales como la igualdad, la prevención y el respeto mutuo.

La edil ha explicado que la emisora municipal Novaonda tendrá un papel destacado en la III edición del Festival 'Indomables' a través de un programa en directo de 18.00 a 19.00 horas, con entrevistas a artistas participantes, y sesiones en directo con los DJs del escenario, entre otros contenidos, así como con la participación de DJ H1storyan y Don Mono que forman parte de su parrilla, reafirmando así su apoyo a los artistas locales, como un "altavoz fundamental" para los jóvenes albaceteños.

Además, ha apuntado que el Centro Joven instalará un punto de información sobre salud sexual desde donde se entregarán folletos y recursos relacionados con el servicio de prevención de adicciones. A su vez, en el contexto de la campaña de prevención de agresiones sexuales, se habilitará un Punto Violeta en el Festival, dinamizado por voluntariado, con actividades de sensibilización en materia de igualdad y prevención de violencias con el objetivo de concienciar y ofrecer información sobre cómo actuar ante posibles situaciones de agresión.

El inspector de la Policía Local y coordinador de los Puntos Violeta ha asegurado que la seguridad estará garantizada durante toda la celebración del Festival, explicando que durante su celebración contará con un dispositivo específico compuesto tanto por personal tanto uniformado como no uniformado para prevenir, detectar y actuar ante cualquier situación que pudiera producirse.

Rosillo ha apelado al respeto y a la tolerancia como claves fundamentales para que todo se desarrolle con normalidad, mostrando su confianza en "el comportamiento ejemplar que, como es habitual, demuestra la ciudadanía de Albacete".

ALTAVOZ PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

De su lado, Nemesio García ha resaltado el gran talento y la importancia que tiene la música albaceteña, recordando que 'Indomables' nace con la vocación de "dar un altavoz a las nuevas generaciones para que tengan su espacio musical".

Durante su intervención, el promotor musical ha afirmado que "Albacete cuenta con una historia de creación musical muy amplia, con grandes artistas y un talento juvenil que ofrece una proyección extraordinaria de lo que es la ciudad", poniendo en valor el auge que está teniendo la música urbana, un ámbito que engloba diferentes estilos y en el que los artistas locales están demostrando "una gran proyección".

En su opinión, el Festival 'Indomables' se consolida como una plataforma clave para la música local, manifestando su orgullo por contar con artistas que siempre han mostrado su compromiso con este proyecto. Según ha explicado, el evento contará además con actividades complementarias, como sorteos, regalos y sorpresas para el público para que los asistentes no solo vengan a disfrutar de la música, sino que también tenga ese aliciente añadido con concursos y detalles que se irán desvelando durante el festival.