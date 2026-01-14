Más de 30 combatientes se citan el 7 de febrero en Tomelloso en la segunda edición de Alma Matter Fight

Presentación del Alma Matter Fight 2 que se celebrará en Tomelloso. - AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO

CIUDAD REAL 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón de la Ciudad Deportiva de Tomelloso será escenario el próximo 7 de febrero de la segunda edición de Alma Matter Fight, un gran evento deportivo, organizado por el Club Alma Matter que reunirá las disciplinas de Muay Thai, Artes Marciales Mixtas (MMA) y Kick Boxing.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tomelloso, Benjamín de Sebastián, y el presidente del club organizador, Pedro Alcolea, han destacado en la presentación del evento la singularidad y la relevancia de esta velada deportiva, considerada única en la región por su formato y calidad.

Durante la velada, que según informa el Consistorio comenzará a las 17.00 horas, se disputarán combates tanto en categoría amateur como profesional, con la participación de 32 combatientes procedentes de distintos puntos de España.

Se espera una afluencia de público superior a las 1.200 personas, "lo que pone de manifiesto el interés por este evento y su impacto social y deportivo".

De Sebastián ha destacado especialmente que será la primera vez que se dispute en Castilla-La Mancha un título profesional federado de estas características. El concejal ha agradecido el trabajo del Club Alma Matter y ha mostrado el orgullo del Ayuntamiento por el crecimiento y la proyección nacional del club y de sus deportistas.

Pedro Alcolea , que ha agradecido por su parte el apoyo y las facilidades que el Ayuntamiento siempre brinda al club en los eventos que organiza, ha explicado que el Alma Matter Fight 2 apuesta por un formato de este tipo, con un gran despliegue técnico de luces y sonido, "buscando ofrecer el mayor espectáculo a deportistas tanto a deportistas como al público".

Según ha anunciado, los cabezas de cartel serán dos jóvenes deportistas tomelloseros, Miguel Ángel Guija e Iván Sánchez Rey, quienes disputarán un combate profesional a cinco asaltos de tres minutos por el primer título profesional de Castilla-La Mancha, además del título propio del evento.

Iván Sánchez Rey debutó en competición profesional hace unos meses y Miguel Ángel Guija lo hará en el evento del próximo 7 de febrero. Ambos llegan a esta cita, ha afirmado el presidente del club, tras una intensa preparación.

El objetivo, ha concluido Alcolea, es seguir impulsando el deporte de contacto, dar visibilidad a los deportistas locales y situar a Tomelloso en lo más alto del panorama deportivo regional y nacional, ofreciendo al mismo tiempo un gran espectáculo para el público.