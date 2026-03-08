Más de 3.000 alumnas y alumnos de la región realizarán las pruebas escritas para obtener el certificado B1 de idiomas - JCCM

TOLEDO 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este lunes 9 de marzo y hasta el próximo jueves día 12 tendrán lugar las pruebas escritas de certificación del nivel Intermedio B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en los idiomas alemán, francés, inglés e italiano para el alumnado matriculado en 4º de Educación Secundaria Obligatoria o en el último curso de un ciclo formativo de grado medio de Formación Profesional en el marco de un proyecto bilingüe o plurilingüe, en el curso escolar 2025-2026, en centros educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

En estas pruebas escritas participarán más de 3.000 alumnas y alumnos de 4º curso de ESO y de 2º curso de Ciclo Formativo de Grado Medio matriculados este curso en un proyecto bilingüe o plurilingüe en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma, ha informado la Junta en nota de prensa.

Las pruebas tendrán lugar en los propios centros de Secundaria entre el lunes día 9 de marzo y hasta el próximo jueves día 12; el 9 de marzo será la prueba de inglés; el 10 de marzo la de francés; el 11 de marzo la de alemán y el 12 de marzo la de italiano. La prueba oral se viene desarrollando en las Escuelas Oficiales de Idiomas desde el 2 de febrero y acabará el 30 de abril en las fechas que éstas determinen y que son comunicadas por ellas a los propios centros de Secundaria.

Gracias a la convocatoria que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes realiza de estas pruebas, el alumnado matriculado en las mismas será considerado antiguo alumno o alumna a los efectos de futuras matriculaciones en escuelas oficiales de idiomas de Castilla-La Mancha para continuar sus estudios.

Además, con la adquisición de la acreditación oficial del B1 se reconoce, por una parte, la trayectoria académica del alumnado y, por otra, se facilita al mismo una cualificación que es requerida ya para proseguir estudios o iniciar actividades laborales.