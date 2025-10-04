Más de 40 federaciones deportivas de C-LM conocerán la resolución de las ayudas a organización y gestión este lunes

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, a la salida de la III Marcha Cicloturista Hermano Herrada en Cuenca. - JCCM

CUENCA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha va a publicar este lunes, 6 de octubre, la resolución provisional de ayudas a 41 federaciones deportivas destinadas a la organización y gestión, con un importe de 1,2 millones de euros.

Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, quien ha acudido a la salida de la III Marcha Cicloturista Hermano Herrada que ha recorrido 120 kilómetros de la provincia de Cuenca y que ha tenido su inicio en la capital conquense.

Amador Pastor ha explicado que estas ayudas están orientadas a cubrir los gastos derivados del funcionamiento ordinario de las federaciones deportivas, que son clave en el desarrollo del deporte en la región, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

En este sentido, el consejero ha añadido que las federaciones deportivas gestionan actualmente una cifra estimada de 136.000 deportistas en el conjunto de Castilla-La Mancha y son las que nos representan en los campeonatos "exportando la imagen de nuestra Comunidad Autónoma a todo el territorio".

Desde el año 2015 se han destinado a estas ayudas un total de 13,7 millones de euros lo que refleja "el compromiso firme del Gobierno de Emiliano García-Page con la promoción de la actividad físico-deportiva", ha subrayado.

MARCHA CICLOTURISTA

Alrededor de 700 participantes se han dado cita en esta marcha, que cuenta con el respaldo del Ejecutivo autonómico y que es una de las pruebas más representativas del ciclismo regional, tal y como ha destacado Amador Pastor, quien además ha puesto en valor que recorra lugares del Parque Natural de la Serranía de Cuenca.

Asimismo, se ha referido a que Castilla-La Mancha se posiciona como un lugar de eventos deportivos nacionales e internacionales con una sólida base de deportistas y una apuesta por el deporte inclusivo, saludable y sostenible.

Posteriormente, el consejero de Educación, Cultura y Deportes se ha desplazado al circuito en el que se desarrolla a lo largo de este fin de semana el Rally TT de Cuenca en el que participan más de 120 equipos y que cuenta con el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Esta prueba, organizada por el club Cuenca Motor 4X4, recorre 25 localidades del medio rural en un circuito de más de 400 kilómetros en el que se dan cita pilotos nacionales e internacionales y donde hay que destacar que es una prueba puntuable para el Campeonato de España.

Junto al consejero han estado el alcalde de Cuenca, Darío Dolz; el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste; el diputado provincial de Deportes, Abel Fresneda, así como el vicerrector del campus de la UCLM en Cuenca, César Sánchez, y la concejala de Deportes, Charo Rodríguez.