Más de 4.600 empresas y autónomos están inscritas ya para ofertar puestos de trabajo en la Plataforma de Empleo de C-LM

Desde la puesta en producción de la Plataforma de Empleo de Castilla-La Mancha, 53.523 personas han accedido con clave al portal. - JCCM

TOLEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.600 empresas y personas trabajadoras autónomas de la región se han registrado ya como empleadores en la Plataforma de Empleo de Castilla-La Mancha, desde donde se han gestionado ya, desde su puesta en producción, más de 9.500 ofertas de trabajo en la región.

Esta Plataforma, que alcanzó su plena operatividad en noviembre del año pasado, entró en producción a finales de 2024, y desde entonces roza ya los 1,9 millones de visitantes únicos, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Antes de su puesta en marcha se produjo un trabajo colaborativo con un año de recorrido que permitió que la Plataforma naciera ya con casi 350 ofertas de trabajo activas, y con casi 2.000 perfiles empleadores registrados.

Desde el inicio de su funcionamiento, la Plataforma de Empleo de Castilla-La Mancha, que ha contado con una inversión de 2,2 millones de euros, incluyendo financiación de fondos de modernización del SEPE, ha crecido en su desarrollo, y suma ya casi 1,9 millones de visitantes únicos, habiendo duplicado los perfiles empleadores que ofertan sus vacantes laborales a través de esta herramienta digital.

En concreto, en la actualidad son 4.607 los perfiles empleadores de alta en la Plataforma: 3.820 empresas y 787 personas trabajadoras autónomas.

En este tiempo, a través de la Plataforma se han gestionado 9.550 ofertas de trabajo, en un espacio digital que cuenta con 53.523 usuarios que han entrado con su clave propia a la plataforma, siendo la duración media de la visita de cerca de cinco minutos y medio.

La Plataforma de Empleo de Castilla-La Mancha se dirige a un triple perfil: personas en búsqueda de oportunidades de empleo, empresas y también para los profesionales del servicio de empleo regional.