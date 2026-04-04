Más de 50 investigadores sobre viticultura y enología participarán en mayo en la Reunión Anual del Gteve en Tomelloso

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CIUDAD REAL, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Trabajo de Experimentación en Viticultura y Enología (Gteve) celebrará los días 12, 13 y 14 de mayo de 2026 su XXXVIII Reunión anual en Tomelloso, un enclave emblemático para la vitivinicultura española.

El encuentro, que regresa a esta comarca después de 21 años, está organizado por el Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (Ivicam) y tendrá lugar en las instalaciones del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf), según ha informado la Junta en nota de prensa.

En total, en esta edición se reunirán 58 investigadores y técnicos y 16 centros de investigación, que presentarán 46 ponencias, de las que 29 corresponden al área de viticultura y 17 al ámbito de la enología.

De esta manera, el encuentro se consolida como un foro técnico de referencia nacional para el intercambio de conocimiento, el análisis de nuevas tendencias y la puesta en común de avances científicos que contribuyen a la excelencia del sector vitivinícola.

La celebración de esta reunión en Castilla-La Mancha subraya el compromiso del Gobierno regional con la investigación, la innovación y el desarrollo sostenible del sector, así como la cooperación permanente entre las administraciones públicas y los centros científicos especializados.

UN REFERENTE NACIONAL DESDE 1987

El Grupo de Trabajo de Experimentación en Viticultura y Enología se constituyó el 27 de enero de 1987 por iniciativa de la entonces Subdirección General del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen, con la colaboración de los órganos autonómicos correspondientes y bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El grupo se concibió como un foro de intercambio científico y técnico entre especialistas de las Administraciones públicas dedicadas a la viticultura y la enología con el objetivo de impulsar el conocimiento, armonizar criterios y poner en común experiencias en un sector estratégico para España.

Por la especial cercanía de los integrantes del grupo tanto con viticultores como con bodegueros del sector productor, las reuniones se convierten en mecanismo de transmisión del conocimiento del desarrollo de la viticultura y la enología real.

A lo largo de sus casi cuatro décadas de funcionamiento, el grupo ha mantenido su carácter itinerante, celebrando reuniones en distintas regiones españolas y realizando visitas técnicas que permiten conocer de primera mano la realidad vitivinícola local. La de este año, es la tercera reunión que se celebra en Tomelloso después de las de 1994 y 2005.

El grupo está integrado principalmente por especialistas de las administraciones regionales y del Estado, aunque se han incorporado también profesionales vinculados a la investigación y la docencia en áreas similares. Aunque no existe participación directa de empresas, las visitas técnicas a entidades relacionadas con el ámbito vitivinícola que se plantean en cada reunión tienen como objetivo conocer de primera mano algunas de las empresas del ámbito más próximo al lugar del encuentro.

Desde 1993, el Ministerio de Agricultura edita un volumen anual que recoge las ponencias y conclusiones de cada reunión, consolidando así una de las series documentales más relevantes del sector. Además, se han publicado monográficos sobre temáticas como cubiertas vegetales, gestión integrada de plagas, variedades minoritarias o enfermedades fúngicas de la madera de vid.