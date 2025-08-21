Más de 500 profesionales trabajan ya en los SEPAP en Castilla-La Mancha

TOLEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 profesionales trabajan ya en los SEPAP-MejoraT, el programa pionero de promoción de la autonomía personal impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que este año llegará a más de 7.500 personas en la región y se desarrolla en más de 380 municipios, tanto en entornos urbanos como rurales.

Así lo ha destacado este jueves el viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez, durante su visita al SEPAP-MejoraT de Villafranca de los Caballeros (Toledo), en la que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Julián Bolaños; la delegada provincial de Bienestar Social, Rosa María Quirós; y la concejala responsable del área de Servicios Sociales, Sonia Oliver, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En este municipio, 40 personas en situación de dependencia participan dos días por semana en sesiones de fisioterapia, estimulación cognitiva, logopedia, terapia ocupacional y atención psicológica, gracias a la financiación del Gobierno regional.

El viceconsejero ha recordado que Castilla-La Mancha es actualmente la Comunidad Autónoma mejor valorada de España en la aplicación de la Ley de Dependencia, según el Observatorio Estatal, un reconocimiento vinculado a la puesta en marcha de servicios innovadores como los SEPAP-MejoraT, entre otros. "Se trata de una actividad innovadora y pionera en el conjunto del país, que además ha sido reconocida a nivel de Estado como mejor iniciativa pública en el ámbito de la dependencia", ha recordado Pérez.

En la provincia de Toledo, más de 200 profesionales trabajan en 96 municipios mediante 59 proyectos SEPAP, seis de ellos de carácter itinerante. "Esto significa empleo de calidad, fijación de población en zonas rurales y una atención cercana que pone a las personas en el centro", ha subrayado Pérez.

UN MODELO QUE IMPULSA IGUALDAD E INCLUSIÓN

El viceconsejero ha incidido en que el SEPAP-MejoraT no sólo contribuye a mejorar la autonomía personal, sino que también fomenta la igualdad, ya que el 70 por ciento de las personas usuarias son mujeres.

Dotado este año con 7,3 millones de euros, el programa ofrece apoyos personalizados que incluyen fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, estimulación cognitiva, psicomotricidad y atención psicológica. "El SEPAP-MejoraT es un éxito colectivo que refleja lo mejor de Castilla-La Mancha: solidaridad, cercanía y compromiso con quienes más lo necesitan", ha subrayado Javier Pérez, agradeciendo la implicación del Ayuntamiento de Villafranca, de los profesionales y de los mayores que participan en la actividad.