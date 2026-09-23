Más de 500 vehículos de todo tipo de combustión estarán en la XX Feria del Vehículo de Ocasión de Toledo de octubre

Presentación de la XX Feria del Vehículo de Ocasión de Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Vehículo de Ocasión de Toledo va a celebrar su vigésima edición del 1 al 4 de octubre en el recinto ferial de La Peraleda, ofreciendo más de 500 vehículos de todo tipo de combustión y la participación de más del 90 por ciento de los concesionarios de la capital, en un momento en el que el sector del automóvil registra datos "muy positivos" tanto en vehículo nuevo como de ocasión.

Así lo ha destacado este miércoles en rueda de prensa la presidenta de la Asociación de concesionarios y Talleres de Reparación, María de los Ángeles Martínez, quien ha detallado que los visitante podrán encontrar modelos desde los 9.000 o 10.000 euros hasta los 100.000, con un término medio de entre 20.000 y 30.000 euros, que es el segmento del que más se vende.

La cita ofrecerá una gama de todos los modelos, marcas, versiones y todo tipo de combustión "totalmente certificados", de tal manera que el cliente puede salir cualquiera de esos cuatro días con el coche circulando, ya que se ofrece "seguro, financiación y cambio de nombre sobre la marcha".

Aunque García ha reconocido que en coches de ocasión en general los vehículos diésel se siguen vendiendo en un porcentaje "muy alto" porque "ya no hay", en la Feria de Toledo, aunque se podrá encontrar de Toledo, un porcentaje cercano al 80 por ciento estará formado por vehículos híbridos sencillos, eléctricos y enchufables.

El alcalde, Carlos Velázquez, inaugurará el jueves 1 a las 11.30 horas la Feria, que tendrá un horario ininterrumpido de 10.00 a 21.00 horas. Junto a los vehículos, los asistentes podrán disfrutar de una zona de Food Trucks y música en vivo, el viernes a las 19.00 horas a cargo de Jazzy Trío, y el sábado a la misma hora con DJ Nuno Rodríguez.

Igualmente habrá actividades infantiles, con hinchables el sábado, de 18.00 a 20.00 horas, y un taller de animación el domingo de 11.00 a 15.00 horas.

REFERENTE DE CALIDAD

La presidenta de la Asociación de Concesionarios y Talleres de Reparación ha recordado que el año pasado se registraron más de un 30 por ciento de ventas en este encuentro, y este año apuestan por "no bajar de esos datos", explicitando que la Feria es un referente "por la calidad y por servicio que se ofrece".

Todo ello en un momento en que el sector atraviesa un buen momento, como ha reconocido García, con cifras "de antes de la pandemia". Entre enero y agosto a nivel nacional ha habido un incremento del 6,3% en vehículo nuevo y del 15,9% en Castilla-La Mancha, con Toledo abarcando el 42% de las matriculaciones de la región.

En el caso de los vehículos de ocasión, la Comunidad Autónoma está la segunda a nivel nacional, solo por detrás de Madrid, con un incremento del 6 por ciento, vendiéndose 1,8 vehículos de ocasión por cada vehículo nuevo.

En este contexto, García ha puesto sobre la mesa el hecho de que hay un 45% de vehículos de más de 15 años circulando por las carreteras, lo que haría "muy necesario" un plan de renovación del parque y que se cumpla la Ley de Movilidad Sostenible, en la que se está trabajando a nivel nacional, aunque la falta de presupuestos podría estar afectando a su desarrollo.

SECTOR "MUY VIVO" QUE NECESITA MANO DE OBRA

Para concluir, María de los Ángeles Martínez ha señalado que el sector del automóvil está en "una transformación total". "Es un sector muy vivo" y que "ocupa mucho trabajo".

En este sentido, ha animado a hombres y mujeres por igual a interesarse en este sector que tiene "mucho futuro" y "un empleo seguro" y "muy bien remunerado, no tiene nada que ver lo que ahora es el sector de automoción a nivel taller con lo que era anteriormente" pero en el que existen problemas de mano de obra.