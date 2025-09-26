Más de 70 fiscales de toda España se darán cita en Ciudad Real en las Jornadas Nacionales de Discapacidad y Civil

CIUDAD REAL, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 70 fiscales de toda España se darán cita la próxima semana en Ciudad Real para participar en las Jornadas conjuntas de fiscales especialistas de Civil y Personas con Discapacidad y Mayores, que se celebrarán del 30 de septiembre al 2 de octubre en el salón de actos del Colegio de Abogados de Ciudad Real.

El encuentro, organizado por la Fiscalía General del Estado bajo la dirección de Pilar Martín Nájera, fiscal de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, y de María José Segarra Crespo, fiscal de Sala Coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado, abordará los principales retos del Derecho Civil y de la protección de las personas con discapacidad y mayores, a través de ocho bloques temáticos y mesas redondas sobre mediación, salud mental, patrimonios protegidos y derechos de consumo.

Entre los asistentes destacan fiscales del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado, así como el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, mientras que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, intervendrá de forma telemática. Asimismo, participará la exfiscal general del Estado María José Segarra, que codirige las jornadas.

El programa incluye debates sobre materias como los medios alternativos de solución de conflictos, la filiación y gestación subrogada, la protección de consumidores en la era digital, la salud mental y los derechos de las personas con discapacidad, así como los retos del derecho civil y mercantil internacional.

Además de las sesiones técnicas, está previsto que los participantes sean recibidos por el Ayuntamiento de Ciudad Real y la Diputación Provincial, y que disfruten de un programa paralelo de visitas turísticas a Almagro y otros enclaves de la provincia, con el objetivo de mostrar el patrimonio cultural y social de la región.