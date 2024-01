Más de 70 nuevos doctores han sido investidos en la UCLM, en un acto donde también ha sido protagonista la IA

ALBACETE, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 70 nuevos doctores y doctoras han sido investidos este jueves durante el acto solemne de celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino, organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, donde también se han entregado los Premios Extraordinarios de Doctorado y los segundos Premios Alumnis de la institución.

Asimismo, durante la jornada se ha distinguido al personal de la UCLM jubilado durante el curso 2022/23, y se ha hablado sobre Inteligencia Artificial, tema que ha protagonizado la intervención del catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y director científico del Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela, Senén Barro.

Durante su ponencia, Barro ha abordado los paradigmas que presenta la Inteligencia Artificial, así como debates y retos futuros. Para ello, el catedrático ha hablado sobre las posibilidades que la IA ofrece en distintos ámbitos, desde la educación y la sanidad, hasta el ocio y la cultura, entendiendo las limitaciones de la misma y quitando peso a los discursos "catastrofistas" que han ido surgiendo en torno a ella.

"No hay que tener miedo a la IA, de ningún modo debemos pensar que la IA pueda cobrar vida y adquirir conciencia propia, no nos va a aniquilar, por lo menos no lo hará en el corto y medio plazo", ha dicho, recalcando que "sí puede impactar negativamente si se emplea de la forma incorrecta".

Un mal uso que, según ha indicado, puede repercutir en la democracia. "Este año medio mundo va a elecciones, los votantes se pueden ver condicionados por contenidos falsos o discursos de odio generados por IA y eso puede influir a la hora de elegir a sus representantes", ha explicado.

Del mismo lado, ha alertado sobre el impacto de esta nueva tecnología que ha venido a acelerar la automatización del empleo, lo que generará mayor desempleo tecnológico. "Vamos a tener serios problemas, habrá grandes bolsas de personas desempleadas y desatendidas", ha indicado, haciendo de nuevo un llamamiento a la calma, "tampoco hay que entrar en pánico, pero si hay que pedir a quienes gobiernan y a las empresas que se preocupen de estos temas".

Finalmente, Barro ha cerrado su discurso mostrándose positivo ante las posibilidades que la IA ofrece, sin olvidar la necesidad de seguir trabajando en la educación, para seguir siendo personas "críticas, comprometidas y creativas".

"Que las máquinas vayan asumiendo más responsabilidades a nosotros nos debilita porque dejamos de hacerlas, no pasa nada en general porque adquirimos otras competencias, pero lo que no podemos perder es el pensamiento, tenemos una enorme responsabilidad como sociedad de no renunciar a esto", ha concluido.

ESPÍRITU CRÍTICO Y COMPROMETIDO

Y precisamente con ese espíritu crítico y comprometido con la formación y la educación de las personas se ha realizado esta jornada, según ha apuntado el rector de la UCLM, Julián Garde, que ha aprovechado para dar la enhorabuena a los nuevos doctores.

"Nos encontramos en un lugar de encuentro para el diálogo, el pensamiento crítico y esa audacia intelectual que forma parte esencial del ADN universitario", ha dicho, dando la bienvenida a los investidos. "Hoy estos hombres y mujeres suman sus investigaciones y conocimientos al poso de inteligencia que conforma nuestra universidad, que sigue sumando nuevos grados, posgrados y programas de doctorado".

En total, han sido 255 los nuevos doctores que han defendido su tesis doctoral durante el curso 2022/2023, un 9 por ciento más que el año anterior. "Enhorabuena y gracias por vuestro ejemplo de esfuerzo y constancia", ha incidido.

Garde ha querido tener unas palabras para Francisco González de Posada, que a sus 81 años se ha convertido en la persona con más doctorados, 9, el último por la Universidad de Castilla-La Mancha bajo el título 'Del paradigma económico al capitalimso inclusivo en el magisterio pontificio de Francisco'.

Para terminar, el rector se ha mostrado "ilusionado" ante este año 2024, "que trae avances notables en la estabilización y el aumento de las plantillas, además de un incremento del presupuesto y el número de estudiantes", sin olvidar "algunas amenazas con las que tendremos que lidiar", ha dicho.

Por su parte, el presidente del Consejo Social de la UCLM, Félix Sanz Roldán, ha puesto en valor la importancia de la universidad, así como de la "tradición y la liturgia". "Ninguna institución puede sobrevivir sin estos dos elementos", ha aseverado.