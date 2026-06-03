Más de 700 niños de 17 colegios de Toledo participan en la tradicional ofrenda floral del Corpus Christi - EUROPA PRESS

TOLEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hasta 740 niños de 17 colegios de Toledo han participado este miércoles en la tradicional ofrenda floral del Corpus Christi, que sirve como antesala a la celebración del día grande de la ciudad en el que la custodia de Arfe procesiona por las calles de la capital castellanomanchega.

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, desde la Puerta de Reyes de la Catedral Primada, ha dado la bienvenida a todos los escolares. "Estáis en vuestra casa", les ha dicho, para animarles a que vivan "el gozo y la alegría de ofrecer lo mejor que tenéis y que sois en este momento".

"Os acogemos con mucho afecto y con mucho cariño", ha continuado el arzobispo, quien se ha referido a la visita del Papa León XIV la próxima semana a España. "Yo le acompañaré a todos los actos y me encanta poder estar con vosotros aquí. ¿Qué mejor preparación para esta visita del sucesor de Pedro que el Corpus Christi?", ha preguntado.

Finalmente, ha destacado la misión "bellísima" que se lleva a cabo con esta ofrenda floral para darle al Señor "nuestro corazón y nuestra entrega". "Con ello también pedimos por la paz y por tantas realidades que llevamos en el corazón porque no podemos olvidar a los que sufren, ni podemos olvidar a tantas y tantas personas que en estos momentos lo están pasando mal", ha subrayado.

EL "MÁS IMPORTANTE DE TODA LA CRISTIANDAD"

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha ensalzado el Corpus Christi que celebra la ciudad como el "más importante de toda la cristiandad" en una ciudad que, según ha afirmado, se convertirá desde este miércoles y hasta este jueves en "la más bonita del mundo".

"Es algo que tenemos que celebrar y que los toledanos tenemos que disfrutar al máximo y por eso invito a todos los vecinos de la ciudad a disfrutar de las calles", ha manifestado el alcalde, que ha aprovechado para dar las gracias a todos los que hacen posible que Toledo "esté tan guapa" durante estos días.

Así, ha citado a la Junta Procorpus, a todos los voluntarios, a la asociación de patios que cumple 25 años, a los trabajadores municipales que se afanan para que "Toledo luzca más y brille más que el sol", a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, Policía Local y medios de comunicación.

"Gracias también al Cabildo de la Catedral y a la Archidiócesis que celebra este acto en un año tan especial en el que conmemoramos el 800 aniversario de la construcción de nuestra Catedral Primaria", ha indicado para referirse a otras efemérides como los cien años de la coronación de la Virgen del Sagrario, lo 25 años del Consorcio de la ciudad, los 40 años de la UCLM y los 40 años de Toledo como ciudad Patrimonio de la Humanidad.

CEDILLO LLAMA A LOS TOLEDANOS A DISFRUTAR

También ha estado en el acto la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, quien tras felicitar al alcalde, el Cabildo y la Junta Procorpus por organizar esta fiesta de Interés Turístico Internacional, ha hecho un llamamiento a todos los toledanos para que disfruten "de esta magnífica fiesta".

"Una fiesta que este año se enclava dentro de los 800 años de la Catedral y el sábado pasado procesionábamos también acompañando a la Virgen del Sagrario en su centenario de la coronación, por tanto, un Corpus muy especial en el que podremos disfrutar todos los toledanos", ha indicado.

Finalmente, ha dado también la enhorabuena a todos los niños que han participado en la ofrenda floral y ha deseado que no se pierda "nunca" esta tradición, en la que la Diputación de Toledo colabora, para que se "mantenga viva" porque el Corpus "es fe, es cultura y es tradición".